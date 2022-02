Golosinas de cannabis: el consumo es "preocupante" en el Reino Unido

El Instituto Colegiado de Salud Ambiental de Reino Unido, CIEH, ha alertado sobre la creciente venta y consumo de comestibles hechos con cannabis en ese país. Estos productos se consumen, generalmente, en forma de gominolas, y se venden a través de redes sociales.

Estas golosinas suelen contener tetrahidrocannabinol, THC, derivado del cannabis. Sin embargo, el CIEH alerta sobre estos productos porque quizás la cantidad de THC supere el permitido por la Agencia de Estándares Alimenticios de Reino Unido, FSA.

De hecho, tal y como recoge Food Safety News, en 2021 fueron seis los niños menores de 10 años hospitalizados en Irlanda por consumir este tipo de productos.

Las fuerzas policiales del país han advertido sobre los productos que no están permitidos allí y de los que se desconoce quién los produce o dónde. Además, ha concretado que, normalmente, estas golosinas se comercializan a través de redes sociales como Facebook Marketplace, Snapchat y TikTok.

"Atraen claramente a los niños"

Debido a la aparente facilidad para adquirir estos productos, el CIEH ha mostrado su preocupación por la "venta descontrolada" de estas gominolas en redes sociales. "Los artículos como los dulces de cannabis son una preocupación. Si se estuvieran vendiendo en la calle [como un producto legal en un comercio], habría un requisito para declarar los ingredientes, declarar la presencia de alérgenos y el nombre del fabricante, para que los compradores y los reguladores estén informados", explica Julie Barratt, presidenta del CIEH, acerca de la dudosa procedencia y aprobación de controles sanitarios de estos dulces derivados del cannabis.

Barratt describe que desde el Instituto no saben dónde encontrar a los fabricantes de estas gominolas ni comprobar su calidad. Además, sitúa el foco en los niños que los consumen: "Los dulces de cannabis claramente atraerán a los niños, pero no sabemos cuánto cannabis hay en los dulces, cuál es su pureza y qué 'dosis' es segura y cuál no", argumenta.

Asimismo, Barratt advierte que comprar estos productos de dudosa procedencia supone un "riesgo real", sobre todo para las personas que los coman pensando que son caramelos convencionales.

Pero que las gominolas de cannabis se vendan por redes sociales y que se desconozca su procedencia no es el único peligro de estos productos, describe Food Security News. Este medio añade que los paquetes de estos dulces son muy similares a los de las gominolas legales, por lo que pueden confundirse.

Efectos de las gominolas

Según las autoridades británicas, las gominolas de cannabis son más fuertes que otros productos derivados de las plantas. Este efecto se produce porque el cannabis ingerido tarda más tiempo en hacer efecto que el aspirado, por lo que el riesgo de sobredosis aumenta.

Asimismo, Food Security News concluye que los efectos que puede provocar su consumo son: boca seca, náuseas, dificultad para respirar, ansiedad y alucinaciones.

Quién debe regular su producción

En Reino Unido, el organismo responsable de regular la producción de cannabidiol, CBD, en alimentos nuevos es la FSA. Sin embargo, regular este químico proveniente de la planta del cannabis no incluye el THC, que es otra sustancia derivada y controlada bajo la ley británica de Uso Indebido de Drogas.

Asimismo, es el Ministerio del Interior del Reino Unido el organismo que se encarga de tramitar las solicitudes de licencia de aquellas personas que quieran producir, suministrar, cultivar plantas de cannabis e importar o exportar drogas controladas.

Desde el CIEH, Barratt argumenta que "si hay un mercado para los dulces de cannabis y son un producto lícito no podemos objetar que se fabriquen y vendan, pero debe hacerse en un ambiente debidamente regulado y controlado y estar sujetos a las mismas salvaguardas que cualquier otro producto alimenticio".

