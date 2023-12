Beneficios de suplementos de cacao para el deterioro cognitivo

En los estudios científicos, una de las secciones que más hay que observar para analizar su fiabilidad no es solo la de la cantidad de voluntarios que participan o los resultados a largo plazo. Todos los estudios tienen, en su parte final, un capítulo destinado a los conflictos de interés que pueden tener los autores. Hay algunos cuyas comparativas no son muy lógicas, otros en los que los voluntarios no representan adecuadamente el "universo" de estudio y están aquellos, finalmente, que muestran el mencionado conflicto de intereses: están financiados o vinculados a empresas interesadas en resultados positivos. Y en los chocolates es muy frecuente.

El chocolate, en particular los flavanoles (sustancias químicas fundamentales para los vegetales) del cacao, tendrían importantes beneficios para la salud. Algunos estudios señalan su impacto positivo en la salud cardiovascular, ayuda a la memoria, algunos chocolates son recomendados por Fundación Española del Corazón y están aquellos que lo señalan como afrodisíaco. Los estudios vinculados al cacao suman miles, literalmente: una búsqueda en Nature arroja más de 3.300 resultados

Y el último de ellos se ha publicado esta semana en American Journal of Clinical Nutrition. De acuerdo con sus resultados, el extracto de cacao tendría un posible efecto protector sobre la cognición. Para llegar a esta conclusión se realizaron ensayos aleatorizados en el marco del conocido como Estudio de resultados de suplementos de cacao y multivitaminas (COSMOS). Los datos obtenidos en el análisis de 573 adultos, sugiere que tomar suplementos de extracto de cacao que contengan 500 mg por día de flavanoles, tenía beneficios cognitivos para los adultos mayores que tenían una dieta habitual de menor calidad en el momento de la inscripción en el estudio.

Los autores del estudio llevaron a cabo evaluaciones neuropsicológicas detalladas realizadas durante dos años y demostraron que la suplementación diaria con extracto de cacao, en comparación con el placebo, no tuvo beneficios generales para la función cognitiva global o de dominio específico. Sin embargo, los análisis secundarios mostraron que los participantes con una dieta de mala calidad obtuvieron beneficios cognitivos al tomar el suplemento de extracto de cacao.

Los hallazgos de este estudio son consistentes con los resultados de un estudio anterior que utilizó una evaluación cognitiva. Pero hay letra pequeña, como mencionábamos al principio. Por ejemplo, los autores reconocen que no se encontraron beneficios cognitivos entre los participantes que ya tenían patrones dietéticos saludables al comienzo del estudio. Lo que significa que una buena dieta ya nos daría los suplementos necesarios de forma natural. Tampoco se demostró que otro tipo de flavonoides, como el de las uvas, no tuviera un efecto similar en los voluntarios… De hecho ni siquiera se probó con otros. ¿Por qué? Vamos por partes. El ensayo cumple con uno de los requisitos más importantes de muchos estudios: es doble ciego. Esto quiere decir que ni los voluntarios ni los científicos saben en qué grupo están aquellos que tomaron el suplemento y a los que se les administró un placebo. De ese modo se evita cualquier tipo de parcialidad o prejuicio. Pero… El estudio COSMOS "cuenta con el apoyo de una subvención iniciada por investigadores de Mars Edge, un segmento de Mars dedicado a la investigación y productos de nutrición, que incluyó apoyo de infraestructura y la donación de píldoras y envases de estudio". Exacto, un estudio sobre los beneficios del chocolate o el cacao mejor dicho, ha sido realizado gracias a la ayuda de uno de los mayores fabricantes de este producto en el mundo. Si a eso le sumamos que algunos autores también obtuvieron ayuda por parte de Mars y de Nestlé, es muy complejo afirmar que el chocolate tiene estos efectos en todo el mundo. Lo que sí queda claro es que ciertos componentes del cacao (diferente del chocolate), tendrían beneficios en determinado grupo de edad y en determinadas circunstancias.