Las auroras de protones han hecho un agujero en la capa de ozono de 400 kilómetros de ancho

En junio de 2015, se descubrió que la capa de ozono tenía un agujero de más de 400 kilómetros de ancho. Ahora, científicos de la universidad japonesa de Nagoya, junto con expertos estadounidenses y canadienses, han publicado un estudio en 'Scientific Reports' donde analizan cómo es y por qué se ha formado.

Los científicos comenzaron por identificar en qué parte de la atmósfera se situaba el agujero. Localizaron los cambios en el ozono en la mesosfera de la Tierra, situada a una altitud sobre su superficie de 50 a 85 kilómetros.

A diario, la atmósfera recibe radiación solar, rayos cósmicos y partículas con energía, como iones y electrones. Entre esas partículas, los electrones que rodean la Tierra pueden caer hacia la atmósfera y así ionizar su carga. De esta forma se crean óxidos de nitrógeno y de hidrógeno, y ambos compuestos contribuyen a la pérdida de ozono en la mesosfera del planeta.

En concreto, el estudio investigó un tipo de aurora, denominada "aurora aislada" o "aurora de protones", como causa principal de que la capa de ozono que se encuentra en la mesosfera terrestre tenga un agujero de 400 kilómetros de ancho, una distancia similar a ir de Madrid a Bilbao por carretera.

Qué es una aurora aislada o de protones

Después de identificar la posible causa del agujero en el ozono, los investigadores indagaron en las fluctuaciones del ozono debajo de la aurora de protones aislada para evaluar el impacto de los electrones en el cinturón de radiación. A pesar de que las auroras normales suelen encontrarse alrededor del Polo Norte o el Sur, las aisladas o de protones pueden verse como manchas en latitudes más bajas.

Encontrar dichas partículas no fue fácil, ya que no se pueden observar visualmente. Sin embargo, cuando los protones están cargados estos interactúan con la atmósfera superior y emiten una aurora de protones aislada que cae hacia la Tierra.

Para detectar los electrones, los científicos combinaron sensores remotos satelitales y observaciones de ondas electromagnéticas desde la Tierra. Los datos obtenidos revelaron que se había formado un agujero de ozono en la mesosfera.

Efecto de las auroras aisladas en la vida terrestre

Al comparar los resultados con las simulaciones de los científicos, estos observaron que el cambio en la mesosfera desde 2015 fue mayor de lo previsto. Estipularon que, cuando una aurora comenzaba, en menos de 90 minutos eliminaba entre un 10 y un 60 % del ozono que había debajo.

De cara al futuro, los investigadores esperan que este cambio en los niveles de ozono se reponga naturalmente y no cause una disminución a largo plazo de este compuesto en la mesosfera. Además, tal y como señalan desde la Universidad de Nagoya, "este fenómeno no debería tener ningún efecto sobre la capa de ozono estratosférico que protege la vida en la Tierra".

