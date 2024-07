Las auroras boreales podrían ser perjudiciales para las infraestructuras eléctricas de la Tierra

Uno de los principales atractivos cuando se viaja a los países nórdicos son las auroras boreales. Sin embargo, algunos no se pueden permitir este desplazamiento, por lo que hace un tiempo te desvelamos si era posible o no ver una desde nuestro país. No obstante, hoy te contamos una noticia que puede no agradar demasiado a los amantes de estas auroras.

Según un reciente estudio compartido por Science Focus, este fenómeno natural podría ser dañino para algunas infraestructuras fundamentales en nuestra sociedad. Las auroras provocan una onda de choque magnética que podría comprimir el campo magnético de la Tierra. De esta manera, podrían suponer un riesgo para todas aquellas obras por las que circule electricidad, como como oleoductos y cables submarinos.

Aurora boreal en Noruega | Pxhere

Por su parte, este estudio explica también que las auroras, que se tratan de tormentas geomagnéticas, originan picos en las corrientes inducidas geomagnéticamente de la Tierra, durante las auroras boreales así como posteriormente.

Además, los científicos han descubierto que el ángulo con el que los choques interplanetarios golpean el campo magnético de la Tierra es crucial para determinar la fuerza de estas corrientes, lo que ayudaría a tomar medidas frente a este problema.

Estas nuevas investigaciones podrán servir para ayudar a prevenir los efectos de las auroras en las infraestructuras eléctricas. Aún así, los expertos creen que son necesarios más estudios para poder enfrentarse a este obstáculo.