¿Te perdiste el eclipse total de EE.UU.? No te preocupes: se repetirá y será visible desde estas ciudades españolas

Un eclipse solar ocurre cuando la luna oculta al sol desde la perspectiva terrestre. Estos fenómenos ocurren una vez cada muchos años. El pasado 21 de agosto los estadounidenses pudieron disfrutar de un eclipse total de sol que se pudo ver de costa a costa. Se trata de un acontecimiento excepcional que se pudo apreciar por última vez en 1918 en Estados Unidos.

Desgraciadamente, en España no hubo tanta suerte y solo se pudo observar el fenómeno astronómico cuando éste llegaba a su fin y de manera parcial. No obstante, no hay de qué preocuparse si te perdiste el eclipse total, porque en unos cuantos años, concretamente en nueve, tendrá lugar otro eclipse solar y se podrá ver especialmente bien en muchas ciudades de España tales como Coruña, León, Palencia, Valladolid, Zaragoza, Castellón y Palma. Así que, si de verdad amas la astronomía, seguro que no te importará esperar unos pocos años para verlo sin salir de la Península Ibérica.

Eclipse total de Sol del 12 de Agosto de 2026 | vigiacosmos.es

Según expertos, durante la década de 2020 habrá dos eclipses totales visibles desde España: el primero ocurrirá en 2026 y se podrá ver desde el norte y el este del país; el segundo será en 2027 y será perceptible en el sur de la Península.

Así fue el eclipse solar total de Estados Unidos en 2017

Sucedió cuando caía la tarde de este lunes 21 de agosto: la Luna se interpuso entre el Sol y el globo terráqueo, produciendo un eclipse que en algunos puntos de la Tierra se vio de forma completa ya que el satélite terrestre ocultó por completo los rayos del astro rey.

Fue un eclipse total únicamente en Estados Unidos, desde donde la NASA emitió un streaming en directo. De hecho, si este eclipse fue bautizado como el Gran Eclipse Americano fue porque se trata del primer eclipse total que atraviesa Estados Unidos en 26 años.

