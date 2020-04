El Pentágono ha tomado la decisión de autorizar la publicación de tres vídeos grabados por la Armada de los Estados Unidos en los que se puede apreciar la aparición de ovnis, es decir, "objetos voladores no identificados". Dos de estas grabaciones fueron tomadas en enero de 2015 y la otra en noviembre de 2004.

Sin embargo, no es la primera vez que estas imágenes salen a la luz pública, aunque sea de forma extraoficial. El vídeo más antiguo había sido filtrado en 2007 y los otros dos en 2017, de manera que ya habían estado circulando previamente a su publicación oficial. La Armada ya había reconocido la autoría de esas imágenes.

En el comunicado oficial del Pentágono, la institución justifica la decisión de compartir estas grabaciones de ovnis argumentando que "estos vídeos desclasificados no revelan ninguna capacidad o sistema sensible, y no afectan a ninguna investigación posterior de incursiones militares aéreas por parte de fenómenos voladores no identificados". El Departamento de Defensa zanja de esta manera cualquier posible discusión acerca de la veracidad de estas imágenes de avistamientos de ovnis.

Por otra parte, el pentágono deja claro que estos fenómenos que se observan en los vídeos permanecen clasificados a día de hoy como "no identificados", por lo que se desconoce su procedencia exacta.

