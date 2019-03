Los científicos desvelan el origen del corazón de Plutón

Hace un año, la NASA publicaba una imagen de Plutón captada por la sonda la sonda New Horizons en la que podía apreciarse que el planeta enano tenía una especie de corazón helado en su superficie. La fotografía revolucionó los medios y la región recibió el nombre de Tombaugh en honor al astrónomo que descubrió en 1930 el cuerpo celeste, ahora ya sacado de la lista de planetas del Sistema Solar.

Según los datos disponibles, y gracias a las imágenes captadas por la sonda, se ha podido saber que este particular corazón no es simplemente una cubierta de hielo sino una gran formación de glaciares compuestos principalmente por nitrógeno y, en menor proporción, monóxido de carbono. Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista 'Nature' realizado por dos científicos de la Universidad Pierre y Marie Curie emplea distintas simulaciones para explicar el origen y la forma de este particular fenómeno.

"La superficie de Plutón es un cóctel increíble de distintos tipos de hielo que no existen de manera natural en la Tierra”, explica Tanguy Bertrand, investigador principal del estudio. “Hemos desarrollado un modelo térmico de la superficie de Plutón para entender los mecanismos de condensación y sublimación de este hielo a una escala más global”, añade.

Según sus descubrimientos, la forma de corazón se debe a que las cuencas sobre las que se sitúan estos glaciares intensifican el enfriamiento del hielo y hacen que se forme una reserva permanente. Además, su evolución ha sido determinada por los factores atmosféricos del planeta: en este caso la atmósfera, más densa a menor altura, ha hecho que la condensación del hielo sea mayor en esta regiones.

Sin embargo, si sus estimaciones son correctas, el corazón de Plutón es sólo temporal: en los próximos diez años la forma debería diluirse para dejar paso a otros dibujos probablemente menos llamativos.