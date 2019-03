Bienvenidos a la galaxia más densa del universo

En un lugar muy, muy lejano, olvidada en un rincón de la constelación de Virgo, hay una nueva galaxia diferente a cualquier otra.

Su nombre es más digno de una clave de e-mail segura que de un cuerpo tan especial: M60-UCD1. Tal vez no sea tan segura porque no tiene minúsculas, pero es especial, no cabe duda. El equipo de astrónomos que acaba de anunciar su descubrimiento cree que se trata de la galaxia más densa del universo, es decir, la que más estrellas concentra en una porción de espacio menor. Si pudiésemos viajar a los planetas que alberga, se podrían observar las que probablemente sean las noches más estrelladas que existen.

“En una distancia equivalente a la que hay entre nuestro Sol y la estrella más cercana, en M60-UCD1 hay 10.000 estrellas”, explica a Materia Jay Strader, astrónomo de la Universidad del Estado de Míchigan (EEUU) y codescubridor de la nueva galaxia.

En tamaño, la nueva galaxia no tiene nada de especial. En su vecindario, a unos 55 millones de años luz de la Tierra, hay otras galaxias muchísimas veces mayores, incluida M60, la tercera galaxia más brillante de la constelación de Virgo. Pero ninguna otra, incluida la Vía Láctea, está tan abarrotada como M60-UCD1, que Strader y el resto de su equipo acaban de describir en la revista The Astrophysical Journal.

Esta es una galaxia “vieja”, con una edad de unos 10.000 millones de años. Es decir, tan sólo 3.700 millones de años más joven que el universo. Alberga estrellas de una composición similar a la de nuestro Sol, aunque de un tamaño ligeramente inferior. Esto quiere decir que en la nueva galaxia “debe de haber montones de planetas”. Lo que no está claro es que sean tan apacibles como la Tierra. “Es posible que en el centro de la galaxia los planetas puedan ser perturbados por la alta densidad y el encuentro con otras estrellas”, apunta Strader.

La galaxia está tan repleta de astros que el equipo de Strader cree que es imposible detectar materia oscura en ella. La materia oscura es uno de los tres ingredientes que componen el universo y es mucho más abundante que la materia convencional, de la que están hechos los planetas, las estrellas y el resto del mundo material en el que vivimos. La materia oscura compone el 23% del universo mientras la materia visible es en torno al 4%.

“Incluso si [la materia oscura] estuviese ahí, sería muy difícil observar sus efectos gravitacionales [como se hace de forma convencional para detectar materia oscura]”, explica Strader.

La nueva galaxia fue detectada por primera vez en observaciones tomadas por el telescopio espacial Hubble. Después, el equipo de Strader la observó más detenidamente usando dos telescopios en EEUU, el Keck, en Hawái, y el MMT, en Arizona.

La nueva galaxia guarda una última sorpresa. En su interior hay un agujero negro supermasivo, algo que todas las demás galaxias, incluida la Vía Láctea que nos acoge, también poseen. Pero resulta que el agujero negro en la galaxia más densa del universo es mucho mayor que el de la nuestra si se compara con el tamaño total de la galaxia, lo que ahora puede servir a Strader y muchos otros astrónomos para investigar el origen de los agujeros negros.