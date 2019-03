Agujeros de gusano: 'portales mágicos' que unen lugares distantes en el espacio y el tiempo

Un agujero de gusano se podría definir como un túnel teórico en el espacio-tiempo que crearía atajos en largos viajes por el universo y que son predichos por la teoría general de la relatividad de Albert Einstein.

Sin embargo, su intepretación no estuvo a cargo de Einstein sino del físico austríaco Ludwig Flamm, que al revisar las ecuaciones apreció una solución alternativa. Así, Flamm describió una inversión teórica temporal de un agujero negro, a la que denominó 'agujero blanco', de forma que ambos agujeros estarían conectados por un conducto de espacio-tiempo.

Años más tarde, Albert Einstein y el también físico Nathan Rosen desarrollaron la idea de Flamm proponiendo la existencia de puentes espacio-temporales que conectarían dos puntos distintos en el espacio-tiempo. A esta solución se le dio el nombre de puentes de Einstein-Rosen, o agujeros de gusano.

“Todo esto es muy hipotético. Nadie espera que pronto encontremos un agujero de gusano”, afirma al respecto Stephen Hsu, profesor de física teórica en la Universidad de Oregon. Porque a pesar de que la ciencia ficción está llena de historias de viajes a través de agujeros de gusano, la realidad es más complicada.

Eso es así no sólo porque todavía tenemos que encontrar alguno para confirmar su existencia, sino porque las predicciones apuntan a que tendrían un tamaño de entre 10 y 33 centímetros. Y aunque el tamaño importa, no sería el único problema: los agujeros de gusano predichos por Einstein y Rosen colapsarían rápidamente. "Necesitaríamos algún tipo de materia muy exótica para estabilizar un agujero de gusano, y no está claro si esa materia existe en el universo", reconoce Hsu.

Pero si el puente tuviera suficiente materia exótica podría usarse para enviar información y… ¿humanos? "Los agujeros de gusano por los que un ser humano podría viajar no cumplen las leyes de la física. Es triste, es desafortunado, pero es la dirección en la que apuntan las cosas", explica Kip Thorne, reciente premio Nobel y una de las principales autoridades mundiales en relatividad, agujeros negros y agujeros de gusano.

Como se ve, los agujeros de gusano o puentes de Einstein-Rosen son sólo una solución teórica a las ecuaciones de Einstein con más peros que oportunidades. Pero recuerden, las ondas gravitacionales también lo eran y ya llevamos cinco detecciones. Quizá algún día podamos detectar el primer puente...