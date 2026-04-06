Última hora de Artemis II | La misión afronta hoy su día más importante: sobrevuelo lunar, eclipse único y un nuevo récord histórico

La misión Artemis IIentra en su fase más importante. Tras varios días de viaje desde su lanzamiento el pasado 1 de abril, la tripulación sobrevolará hoy la Luna, el momento más importante de toda la misión.

Desde su despegue a bordo del cohete Space Launch System, la nave Orion ha seguido una trayectoria de inyección translunar que la ha llevado a alejarse poco a poco de la Tierra.

Durante estos primeros días, los astronautas han completado una intensa agenda de trabajo:

Verificación de sistemas críticos de la nave.

Pruebas de navegación en espacio profundo.

Monitorización médica en condiciones de microgravedad.

Ajustes de trayectoria para asegurar el paso por la Luna.

Astronautas de la misión Artemis II | Reuters

En estos días, la misión ya ha logrado un récord histórico: ha superado la mayor distancia a la que han viajado seres humanos desde la Tierra.

Hoy: el día más importante

La jornada de hoy concentra la maniobra clave de Artemis II. La nave Orion pasará por la cara oculta de la Luna, en una trayectoria que permitirá utilizar su gravedad para iniciar el regreso a la Tierra.

Durante este tramo, la tripulación perderá contacto con la NASA durante unos 40 minutos, un fenómeno conocido como apagón de comunicaciones que ya formaba parte de las misiones Apolo.

Eclipse solar

Coincidiendo con el sobrevuelo, los astronautas presenciarán un eclipse solar total. La Luna se interpondrá completamente entre la nave y el Sol. Más allá de lo visual, este evento permitirá recoger datos científicos sobre la radiación solar y el entorno del espacio profundo.

Aunque Artemis II no va a alunizar, su objetivo es validar todos los sistemas necesarios para futuras misiones tripuladas. Cada prueba realizada durante estos días será esencial para el desarrollo de Artemis III, la misión que pretende llevar de nuevo a humanos a la superficie lunar.

Tras el sobrevuelo, la nave iniciará su regreso a la Tierra.