4 teorías acerca de por qué no encontramos vida extraterrestre ni otras civilizaciones visitan la Tierra

A pesar de que los extraterrestres aparecen en multitud de películas, cómics y libros, lo cierto es que la humanidad aún no ha encontrado ninguna prueba de otra civilización viva más allá de la Tierra. ¿Por qué? Existen varias teorías al respecto, y todas se basan en la Paradoja de Fermi.

Enrico Fermi fue un físico italiano que vivió en el siglo XX y pensó que, con lo grande que es el universo, por qué no había señales de vida extraterrestre. El mapa más completo del cosmos muestra 200.000 galaxias con sus numerosas estrellas y planetas y, sin embargo, aún no se ha encontrado ninguna evidencia de que otras civilizaciones existan en otros planetas.

Mapa completo del universo | Universidad Johns Hopkins

Si bien es cierto que algunos planetas no cuentan con las características físicas para que se dé la vida en ellos, como los que son rocosos o gaseosos, es presumible que, entre toda la marabunta, alguno haya que sea similar a la Tierra y albergue vida. De hecho, se supone que si alguno tiene vida los habitantes hayan querido investigar qué hay alrededor de su planeta o hayan dejado algún signo de su existencia.

Pero aún no hay noticias de que otras civilizaciones existan más allá de la Tierra, aunque sí cuatro teorías que podrían explicar por qué aún no se han encontrado o por qué no han encontrado esos extraterrestres nuestro planeta: