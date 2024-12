¿Tu PC con Windows se reinicia sin previo aviso? Así puedes evitarlo

Seguro que en alguna ocasión estabas trabajando y de buenas a primeras Windows te avisa que necesita reiniciarse. De manera que te obliga a guardar, cerrar todas las aplicaciones y esperar que se reinicie. Como siempre esto sucede, en el momento menos oportuno y en el que estar esperando nos supone una auténtica pérdida de tiempo. Evitar estas situaciones es posible, te contamos cómo

Cambia la configuración de Windows y evita los reinicios inesperados

Los reinicios inesperados como su nombre indica no son predecibles, estos se producen generalmente por la necesidad de aplicar una actualización o por problemas de rendimiento. Aunque no podemos evitar las actualizaciones, ya que son primordiales para mantener en condiciones óptimas nuestros equipos, siempre podemos realizar ajustes en la configuración para que estos no se produzcan en el momento indicado. Algo que podemos hacer pasándolas o bien realizando la actualización de forma manual, cuando nos venga mejor.

Pausando las actualizaciones automáticas | TecnoXplora

Para evitar estos reinicios una solución la encontramos en la pausa de las actualizaciones, algo que podemos hacer por un tiempo limitado que no puede superar los 35 días y que tendremos que hacer si o si, en algún momento, si queremos que nuestro ordenador funcione correctamente. Pausarlas es tan sencillo como acceder a la configuración de Windows y seguir los siguientes pasos:

En primer lugar, debemos pulsar al mismo tiempo las tecla s “Windows + I” en nuestro teclado.

en nuestro teclado. De esta manera accedemos a la configuración, donde a su vez debemos seleccionar “Actualizaciones de Windows” o Windows Update.

o Windows Update. A la derecha de este encontramos el Botón “pausar durante 1 semana”

Si queremos ampliar este periodo de tiempo, solo tenemos que desplegar las opciones pulsando la flecha junto a la opción “pausar actualizaciones”

De este modo seleccionamos la opción que más nos convenga en cada momento.

Otra muy buena opción es establecer horas activas. De manera que podemos indicarle al sistema los lapsos de tiempo en los que estamos usando el equipo, evitando estas situaciones. Algo que podemos hacer del mismo modo de la configuración del sistema, siguiente estos pasos:

Comenzamos igual que la opción anterior pulsando “Windows + I”

Así como la pestaña Windows update o “actualización de Windows”

Nos dirigimos ahora a opciones avanzadas

Donde encontramos el apartado “horas activas” pulsa para ampliar las opciones.

pulsa para ampliar las opciones. Junto A “ajustar horas activas” pulsa para desplegar las opciones.

pulsa para desplegar las opciones. En esta ocasión seleccionamos “ manualmente ”

” A continuación, indicamos el número de horas, estableciendo la hora de inicio y finalización.

De esta forma, en ese intervalo de tiempo no se realizará ningún tipo de actualización ni reinicio inesperado. Evitando así tener que parar nuestra actividad diaria. Aunque debemos siempre acordarnos de realizar las actualizaciones pertinentes. Ya que un equipo desactualizado puede ser presa fácil de los ciberdelincuentes, así como, la entrada de virus y malware, que pueden infectar y afectar negativamente tanto a la seguridad y la privacidad de nuestros datos, como al propio funcionamiento del dispositivo.