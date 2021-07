El widget con recuerdos de Google Fotos para iOS podría llegar pronto a Android

Ayer mismo os contábamos que Google acababa de llevar a sus móviles Android el widget de Chrome en iOS. Curiosamente los widgets se han estrenado el pasado año en el sistema operativo de Apple, y lo más sorprendente es que hemos visto en este intervalo de tiempo varios widgets que no estaban presentes en Android y que han sido desarrollados por Google. Algo que ha contrariado un tanto a los usuarios del sistema operativo de Google que se han visto agraviados por este trato preferente a los usuarios de iOS. Algo que ha ocurrido también con el nuevo widget de recuerdos de Google Fotos, que no hemos visto en Android, pero que sí que disfrutan los usuarios de iOS desde hace meses. Parece que esta “injusticia” está cerca de terminar, tal y como han descubierto ahora.

Google estaría trabajando en él para Android

Lo más sorprendente de todo es que en Android no contamos con un solo widget de Google Fotos, por lo que no podemos ni quejarnos de que este no sea todo lo bueno que nos gustaría, porque directamente no lo hay. Este widget en iOS nos permite ver desde la pantalla de inicio del teléfono una serie de imágenes pertenecientes a los recuerdos de nuestra cuenta de Google Fotos. Por tanto es un widget que podría agradar a muchos usuarios, tal y como ha pasado con los de iOS, que lo han acogido con muchas ganas. En este caso lo que se ha podido saber ahora es que ahora Google estaría desarrollando el widget también para Android.

Esto es algo que se ha podido conocer al extraer el código de la app de Fotos de Google en Android, donde hay varias líneas de este donde se pueden apreciar elementos compatibles con este tipo de widget. En estas líneas de código podemos ver texto que hace referencia a un widget de Google Fotos, en el que se pueden ver que estarán basadas en las fotos guardadas en nuestra cuenta, y que mostrarán recuerdos de hace un año, o de la última semana, al menos de momento, por lo que normal es de esperar que el widget esté dentro de poco disponible en los móviles Android.

La realidad es que la época dorada del widget se vivió hace ya muchos años, alrededor de cinco o diez años atrás. Entonces estos causaban furor, y en la Play Store podíamos encontrar centenares de ellos con todo tipo de usos. Pero el paso del tiempo los llevó a la irrelevancia, tras la mejora del sistema operativo, que no hacía tan necesarios a estos elementos. Pero curiosamente Apple ha recurrido a ellos el año pasado, y como todo lo que toca Apple, aunque sea tarde, se dispara la popularidad. Por tanto no sería raro que antes de acabar el año, o con la llegada de Android 12 por fin tengamos un widget de Google Fotos digno, como ya lo tienen incomprensiblemente los usuarios de los iPhone, principal rival de Google en todos los aspectos.