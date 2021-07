Chrome lleva su widget de iOS a Android, así puedes añadirlo a tu móvil

Más de una década había tardado Apple en lanzar los widgets en iOS, después de que estos se estrenarán en los móviles Android casi desde el principio de los tiempos. Estos accesos permiten ver el contenido de una aplicación sin necesidad de abrirla, con información en tiempo real en el escritorio. Algo que ha sorprendido positivamente a sus usuarios, ya que su última, versión iOS14, incluye estos populares widgets por fin. Cosa que ha hecho que otros desarrolladores lancen sus propios widgets en el sistema operativo de Apple, como es el caso de Google, que incluso ha lanzado unos widgets más pulidos que los existentes en Android, lo que ha provocado cierto desconcierto entre los usuarios de Android.

Disfruta del widget de iOS ahora en Android

El lanzamiento por parte de Google de los widgets para la versión 14 de iOS de su navegador Chrome no ha estado exento de polémica entre los usuarios Android. Los cuales no han entendido muy bien por qué estos presentan un mejor aspecto y funcionalidades que los widgets que hasta ahora se podían usar para Android. Lo que ha hecho que estos se sientan un poco abandonados por la compañía. No se ha hecho esperar la respuesta de los de Mountain View a las quejas de los usuarios de Android, pues ha decidido incluir una nueva versión de estos widgets mejorados en una de las versiones menos conocidas de su navegador. A partir de ahora estos nuevos widgets están disponibles para los usuarios de Google Chrome Canary. La versión del navegador de código abierto especialmente dirigida a desarrolladores. Una versión que está disponible para cualquier usuario desde la tienda de aplicaciones de Google sin ningún tipo de restricción.

Activando los nuevos widgets de Chrome de Android | TecnoXplora

Para descargar Chrome Canary pulsa aquí, desde donde accederás a Google Play para iniciar la descarga. Una vez instalado ya tenemos acceso tanto al navegador como a sus widgets. Pero antes de usarlos debemos activarlos abriendo una nueva ventana en el navegador y tecleando en la barra de búsqueda chrome://flags. A continuación, realizamos una búsqueda de la palabra "widgets" en la barra de direcciones web para ver la "flag" que tenemos que activa. Lo activamos desplegando las opciones y seleccionando “Enabled”. Para situarlo en la pantalla de inicio de nuestro móvil, sigue los siguientes pasos:

Mantén pulsada la pantalla de inicio del móvil en un lugar libre donde no se encuentre ningún icono.

del móvil en un lugar libre donde no se encuentre ningún icono. Una vez aparece el menú emergente con las opciones, toca sobre la opción widgets para desplegar la lista de los disponibles.

para desplegar la lista de los disponibles. Desplázate por la lista hasta llegar a los widgets de Chrome , donde ya estará disponible el nuevo widget.

, donde ya estará disponible el nuevo widget. Pulsa y arrástralo hasta la posición donde quieras situarlo en la pantalla principal y ya estará listo para usarlo.

Por lo que si quieres disfrutar antes que el resto de estos nuevos widgets puedes conseguirlos descargando la versión para desarrolladores en tu teléfono móvil. Su uso no difiere mucho con el resto de las versiones, pero recibiremos de forma anticipada las mejoras y novedades cómo es este caso. Aunque desde la página de descarga del desarrollador advierten de la inestabilidad del navegador y que puede que se produzcan fallos y lo recomiendan para usuarios avanzados. La ventaja de usar este navegador es que al tratarse de una versión para desarrolladores se incluyen antes las novedades a modo de campo de pruebas. Novedades que tarde o temprano terminan llegando al resto de las versiones, incluida la versión estándar que comparten cientos de usuarios. Por lo que, si no quieres instalar otras versiones, tendrás que esperar aún algún tiempo para disfrutar de ellos, aunque finalmente terminarán llegando en unas semanas.