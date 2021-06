Cómo traducir idiomas desde tu móvil sin conexión a Internet

Conocer idiomas es una habilidad que puede ayudarnos tanto en nuestra vida profesional cómo personal. Pero gracias a aplicaciones como el Traductor de Google, esto no es tan necesario y puede de ser de gran ayuda cuando viajamos a algún país extranjero. Te contamos cómo usarlo sin conexión a Internet.

Traductor de Google

En muchas ocasiones cuando viajamos ya sea por problemas de cobertura, compatibilidad de las redes o por el elevado precio de roaming puede ser que no tengamos acceso a Internet y no podamos echar mano de aplicaciones y herramientas que nos son de mucha ayuda en nuestros viajes. Por lo que si quieres que Traductor de Google siga funcionando a pesar de no estar conectado a la red debes hacerlo descargando el idioma en tu teléfono móvil

Generalmente accedemos al traductor de Google a través de su página web e introduciendo las palabras o frases que queremos traducir, y casi de manera automática nos aparecen su significado en el idioma elegido. Pero para ello dependemos de la conexión a Internet por lo que la mejor solución es acceder al traductor a través de su aplicación para el móvil que podemos descargar desde la tiendas de aplicaciones tanto para teléfono Android como IPhone.

A diferencia de la versión web, la app nos permite descargar el idioma en teléfono móvil para utilizarlo siempre que lo necesitemos incluso a pesar de no tener conexión. Tras abrir la aplicación seleccionamos el idioma que queremos descargar, pulsando en la parte superior derecha de la pantalla para acceder al listado de idiomas.

Pero debemos tener en cuenta de que no todos están disponibles para esa función, sólo podemos descargar los que a su derecha aparezcan con la flecha de la descarga .

. Después de seleccionar el idioma debes pulsar el botón aceptar en el cuadro donde previamente podemos el tamaño que ocupa.

en el cuadro donde previamente podemos el tamaño que ocupa. Transcurrido unos minutos y tras finalizar la descarga, ya está disponible para su uso incluso cuando no tenemos acceso a la conexión de Internet.

En la actualidad el traductor de Google permite el uso sin conexión de unos 59 idiomas por lo que puedes descargar tantos idiomas como quieras de los que están disponibles teniendo en cuenta siempre la capacidad de almacenamiento de nuestro móvil.

El resto de las funciones como la cámara que funciona apuntando con la cámara de nuestro teléfono a hacia el cartel, letrero o texto que necesitamos traducir una vez reconoce el texto en el idioma original para mostrar la traducción sustituyendo el texto original, transcribir o la opción de conversación, con la que podemos traducir de forma simultánea una conversación que mantenemos con otra persona no están disponibles si nos encontramos fuera de línea.

Una vez ha concluido nuestro viaje, si no quieres conservar los idiomas que has descargado tienes la posibilidad de liberar espacio borrándolos, tan sencillo como acceder de nuevo al listado donde se encuentran los idiomas y pulsando sobre borrar.