WhatsApp reconoce un fallo que ha permitido espiar conversaciones e instalar malware en los móviles

Sin duda es una de las grandes amenazas a las que nos enfrentamos hoy en día con miles de millones de móviles en los bolsillos de sus usuarios, a los hackers y su arte natural para desbaratar las medidas de seguridad más sofisticadas. En ello va nuestra privacidad, y quien sabe, también puede ir nuestro bolsillo. Y Facebook ha confirmado que ha existido una grave brecha de seguridad que ha puesto en peligro la privacidad de muchas personas y también a sus móviles, ya que no solo se ha espiado a estas personas, sino que también se han infectado los móviles con virus mediante este método.

Han utilizado las llamadas de WhatsApp para inyectar código malicioso

Todo se ha originado por una información de Financial Times que había destapado este problema de seguridad en la app de mensajería. Algo que ha obligado a Facebook, propietaria de la app de mensajería, a tener que "confesar" en un comunicado que efectivamente ha habido una brecha de seguridad en la aplicación, y que esta ha permitido a unos hackers israelíes acceder a las conversaciones telefónicas de algunas personas, y lo que es peor, al contenido de sus teléfonos gracias a este fallo. Un problema que ha afectado tanto a móviles Android como a los iPhone con iOS. En su comunicado, Facebook ha instado a todos los usuarios de la app, que se cifran en unos mil quinientos millones, que actualicen la aplicación a la última versión para evitar cualquier riesgo. Ya que según Facebook esta brecha de seguridad ya ha sido resuelta y la actualización nos garantiza estar seguros ante esta amenaza.

Han inyectado virus a través de las llamadas de WhatsApp | Pixabay

Los hackers utilizaban las llamadas de WhatsApp no solo para espiar las llamadas de los usuarios, las cuales podían escuchar fácilmente, sino que a través de ellas eran capaz de instalar un software malicioso que permitía a los hackers acceder a datos valiosos de los teléfonos. El software malicioso que se ha instalado en este estos móviles tiene un gran parecido con el de una conocida empresa de ciberseguridad israelí lo que ha llevado a Facebook a sospechar de que los hackers sean israelíes y puedan tener algún tipo de vinculación con esta empresa israelí. Sobre la pregunta de cuántas personas se han visto afectadas por este ataque, Facebook ha desvelado que se ha llevado a cabo contra personas que habían sido elegidas previamente, por lo que no ha sido un ataque masivo para acceder a cuanta más gente mejor. Por lo que en este caso lo mejor sin duda es que no se ha extendido sobremanera a otras personas.

Entre los afectados había miembros de asociaciones de derechos humanos. El modus operandi de los hackers con esta brecha de seguridad era muy sencillo, ya que solo debían hacer una llamada al número de la víctima para poder inyectar directamente el software malicioso en el teléfono, y por tanto comenzar a acceder a sus datos. La víctima lejos de saber que le habían llamado desde uno de estos teléfonos, podía no llegar a conocerlo nunca, ya que las llamadas desaparecían rápidamente del historial. La similitud con la empresa de ciberseguridad israelí y la implicación de víctimas de organizaciones de derechos humanos han reforzado la hipótesis de que los hackers tengan relación con esta empresa, que está especializada en el desarrollo de software para gobiernos de todo el mundo. Para los que desarrollan software con el que las autoridades puedan acceder a los móviles de determinadas personas. En cualquier caso, la recomendación de Facebook es clara, actualiza cuanto antes tu app de WhatsApp, y también el sistema operativo si hay actualizaciones pendientes, para asegurarte que no serás víctima al menos de estos últimos ataques.