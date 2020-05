La aplicación de mensajería por excelencia nos ofrece la posibilidad de ver los estados de otras personas, sean o no amigos. Todo depende de que estas personas no hayan restringido nuestro número de teléfono para poder ver esos contenidos. En el caso de que así sea, es posible que nosotros no queramos corresponderlos viendo sus estados. Y hay veces en los que vemos los estados de esas personas que preferiríamos no ver por simple azar y casualidad. Para evitarlo podemos silenciarlos, algo que la mayoría seguro que conocéis como se hace, entrando en el estado y silenciando, pero hay una forma de hacerlo sin tener que entrar en ese estado.

Silencia sin ver los estados

Como sabéis, cuando una persona publica un estado y entramos en este, recibe una notificación de que nosotros hemos visto ese estado. Y puede que se trate del estado de una persona que no nos importa que sepa que hemos podido ver el mensaje, pero si no es así, y no queremos que lo sepa, lo tenemos fácil, debemos silenciar sus estados. Pero para eso a priori antes hay que entrar en el estado, y claro, esto es como la pescadilla que se muerde la cola, si es así, ese contacto verá que hemos accedido al estado. Así que hay una forma muy sencilla de silenciar todos los estados que haga ese contacto sin entrar en ningún momento en ellos.

Estados WhatsApp | Tecnoxplora

Es tan simple como pulsar prolongadamente sobre el estado que queremos silenciar, tras un segundo o dos pulsando ese estado veremos un mensaje de ¿Silencias los estados del contacto? Con el nombre del contacto al que vamos a silenciar. Si respondemos que sí, las actualizaciones de estado de ese contacto ya no aparecerán entre las más recientes. Ahora estas se encontrarán ocultas por defecto, por lo que no correremos el riesgo de pulsar accidentalmente sobre el estado y que para su creador aparezca como que lo hemos visto, algo que para algunas personas puede suponer un auténtico drama, como lo estáis leyendo.

Los estados, una trampa

No nos excedemos si denominamos como trampa en muchas ocasiones el visionado accidental de diferentes estados de nuestros contactos. Esa notificación que reciben estos puede ser todo un jarro de agua fría para una persona que no quiere que sepan que está viendo esos estados. Y no es raro que si tenemos varios estados pendientes de ver, cuando acaba el de una persona por la que sí tenemos interés puede empezar de manera automática la reproducción del estado de una persona de la que no queremos saber nada, y ahí es donde este sencillo truco tiene todo el sentido.

Una WhatsApp que en los últimos días está preparando la integración de Rooms de Messenger, la nueva app de videollamadas masivas de Facebook, que nos ofrece la posibilidad de hacer estas videollamadas con hasta 50 participantes, convirtiéndose así en una gran alternativa a Zoom, la app que sin duda se ha convertido en el referente de este tipo de llamadas durante el confinamiento.