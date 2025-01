WhatsApp: así funcionan las nuevas reacciones rápidas

Quizás una de las aplicaciones más populares entre los usuarios sea la app de mensajería instantánea de Meta. WhatsApp no deja de actualizarse y sorprendernos, con sus novedades. A continuación, te contamos todo lo que debes saber de las reacciones rápidas, una de las últimas funciones incluidas en la app.

Así con las reacciones rápidas

La comunicación no verbal también es posible en los chats que mantenemos con nuestros familiares y amigos. Podemos expresar como nos sentimos o nuestra opinión acerca de un tema sin necesidad de decir, ni escribir, ni una sola palabra. Algo que nos ahorra mucho tiempo, aunque a veces pueden producirse malentendidos. La app de mensajería instantánea cuenta con más de 1500 emojis que podemos usar para expresarnos libremente, algo que resulta de lo más sencillo y rápido, sobre todo cuando no tenemos tiempo o no queremos dedicar un más tiempo de lo necesario.

Reacciones de Whatsapp | TecnoXplora

Una función que conocemos hace tiempo es la de reaccionar con emojis tanto a los mensajes que enviamos como los que recibimos. De manera que usando un simple icono podemos transmitir lo que nos sugiere una publicación sin usar una sola palabra. Hasta ahora, para usar las reacciones, teníamos que mantener pulsado el mensaje, y elegir el emoji que queríamos usar. Deslizando el dedo, podemos movernos por el menú y buscar el emoji que mejor se ajuste con lo que pensamos acerca de la publicación.

Son muy populares en las redes sociales y además de simplificar la comunicación, hacen que esta sea más positiva, disminuyendo la perfección de negatividad y proporcionando una respuesta en el cerebro humano, señal inequívoca de la evolución del mismo. A partir de este año, con la nueva actualización, reaccionar a las publicaciones es mucho más fácil, solo hay que dar dos toques sobre el mensaje en cuestión y seleccionar el emoji que queremos usar. Del mismo modo, podemos desplazar los iconos para buscar el más apropiado.

En el menú de las reacciones nos aparecerán los emojis que hemos utilizado recientemente. Esto hace que reaccionar a los mensajes sea mucho más rápido y ágil. Debemos recordar que podemos cambiar de opinión en cualquier momento y cambiar nuestra reacción e incluso eliminarla si ya no estamos de acuerdo con ella.

Si todavía no te aparece esta novedad en tu teléfono puede deberse a que la actualización está en pleno despliegue, por lo debemos comprobar que no tenemos ninguna actualización pendiente. Si no es el caso, tendremos que esperar unos días a que se complete el lanzamiento de las actualizaciones. Esta no es la única función que ha estrenado la App con el nuevo año. Además de la ya mencionada, esta nueva actualización incluye tres novedades más que van desde la posibilidad de aplicar los mismo filtros, fondos y efectos usados en las videollamadas, antes de enviar fotos. Así como la posibilidad de crear nuevos sticker a partir de selfie o compartir paquetes de stickers con otros usuarios. Algo que hasta ahora no era posible.