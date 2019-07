La aplicación de mapas de Google la asociamos normalmente a su uso con el coche, introduciendo un destino y recibiendo indicaciones de cómo llegar a él. Algo lógico porque somos nosotros quienes conducimos y necesitamos conocer las indicaciones de llegada. Por tanto, cuando vamos en transporte público lo lógico es pensar que con mirar las indicaciones de las diferentes estaciones es suficiente, al fin y al cabo nos llevan. Pero nada más lejos de la realidad, porque Google Maps también es muy útil a la hora de coger el transporte público, tanto como ir en el coche con las indicaciones de la app.

Indicaciones de Google Maps en el transporte público

Sin duda esta información en la app de Google ha evolucionado mucho en los últimos meses, ofreciendo ya unos detalles que hace poco tiempo era difícil de imaginar. La forma de utilizar estas indicaciones es similar a la de los coches, con la diferencia de que en este caso las indicaciones son diferentes, pero se activan de manera parecida. Para empezar, debemos hacer lo mismo, introducir un destino en la barra de búsqueda, y a la hora de pulsar sobre el botón de “cómo llegar” debemos seleccionar a su vez el icono del tren, que es el del transporte público.

Las diferentes rutas y todos sus detalles | Tecnoxplora

Ahora veremos una serie de rutas alternativas, donde podemos elegir la ruta que más se adapta a nuestras necesidades. En este caso tenemos tres rutas distintas, que se diferencian básicamente por el número de transbordos que debemos hacer, así como por los minutos que tenemos que andar. Antes de seleccionar la ruta vemos un resumen de esta, y podemos ver que vamos a andar cinco minutos al principio, coger, una línea de cercanías, hacer un transbordo, viajar en otra línea de cercanías, y para terminar andar otros cinco minutos. De esta manera tenemos una imagen clara de la ruta que debemos hacer. Lo mejor de todo es que Google Maps nos indica muchos detalles de la ruta. Por ejemplo nos dice si el tren que vamos a coger estará o no muy lleno, siempre en base a la información que han aportado otros usuarios de la aplicación. Y también nos avisa en tiempo real de cuándo debemos hacer un transbordo de un medio de transporte a otro. De hecho, no basta con mostrarlo en el sumario de la ruta, sino que además Google Maps nos manda una notificación para que no se nos pase cambiarnos de medio de transporte a tiempo.

Cuando estemos llegando a este punto, recibiremos una notificación de transbordo | Tecnoxplora

Cuando elegimos el tipo de ruta que queremos llevar a cabo en transporte público, podemos elegir una serie de parámetros para encontrar la ruta ideal. Como por ejemplo medio de transporte preferido, e incluso si preferimos que haya menos transbordos, aunque esto implique que dure más la ruta. También podemos elegir que en las rutas caminemos lo menos posible y por último que estén adaptadas para desplazarse en silla de ruedas. Por tanto, como veis, es bastante completa la información que nos ofrece Google Maps a la hora de viajar en transporte público, tanto que difícilmente se nos pasará de nuevo un transbordo en nuestra ruta.