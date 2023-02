Vas a poder clonar apps en tu móvil Android de forma nativa, ¿cuándo?

Las apps son la esencia de nuestro teléfono, el software que es capaz de sacarle todo el partido a estos, y en definitiva el vehículo para poder acceder a todo el potencial. A veces el uso de estas apps requiere de una función que no todos los móviles ofrecen, porque no siempre los fabricantes lo facilitan. Se trata del clonado de apps, que no es otra cosa que una manera de poder contar con la misma app y usarla con dos cuentas diferentes, algo habitual en apps de mensajería si es que lo permiten. Ahora por fin todo apunta a que esta funcionalidad va a ser por fin nativa en Android.

Cambios en la versión preliminar

Ahora se ha conocido que Android 14, la nueva versión del sistema operativo de Google, es por fin compatible de manera nativa con el clonado de apps. Por tanto, no será necesario instalar apps de terceros o contar con esta función integrada en la capa de software del fabricante de turno. Esto es algo que se ha descubierto en la versión preliminar del sistema, que ahora están probando los desarrolladores, que ya están investigando todas las opciones nuevas que ofrece el sistema operativo, y por tanto comprobar hasta qué punto se pueden aprovechar estas novedades.

Y más que funcional, parece que este cambio de momento es estético, y que ya se puede acceder a ella desde el menú de apps dentro de los ajustes de Android 14. Como se puede ver en la imagen, dentro de los ajustes generales de este menú se puede ver una nueva sección llamada “Apps clonadas” que lógicamente no estaría ahí si no fuera porque ya existe la posibilidad de clonar las apps de manera nativa en el sistema operativo. Antes de entrar en este menú se puede ver que se muestran las apps clonadas, y aquellas que pueden clonarse. Lo que viene a decirnos que no todas las apps serán compatibles con esta funcionalidad, algo que ya pasa precisamente con esta característica en las capas de software que permiten hacerlo.

De momento es solo una pincelada de lo que podrá ofrecer la función, y la evidencia de que Android 14 nos permitirá hacerlo de forma nativa. Ahora queda todavía un gran recorrido por delante, primero imaginamos que estrenando la versión beta pública en el I/O de Google, y después lanzando esta función ya terminada en la versión estable, que debería llegar a finales de agosto o comienzos de septiembre. Sin duda una característica que nos parece de lo más acertada, y que ha tardado bastantes años en llegar desde que empezó a estar disponible en determinados móviles. Nunca es tarde si la dicha es buena. Seguramente en los próximos meses y con la llegada de nuevas versiones preliminares, tengamos por fin más información acerca de cómo funcionará exactamente esta nueva característica. Veremos hasta qué punto es compatible esta función con las apps más importantes, sobre todo con WhatsApp o Telegram, que son las más populares en este aspecto.