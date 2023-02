Twitter en iOS y Android ya no te obliga a ver su "timeline" basado en algoritmos

En las últimas semanas hemos asistido a una cruzada por parte de muchos usuarios de Twitter, que han intentado revertir los últimos cambios de la red social en cuanto a la disposición de los tuits que aparecen al abrir la aplicación. Como sabéis, existen dos formas de poder seguir los nuevos tuits que se van publicado, bien de manera cronológica, según se han ido haciendo públicos, o bien en base a los propios algoritmos de Twitter, lo que puede dar como resultado que aparezcan primero tuits más antiguos, pero que según los criterios de Twitter puedan ser más relevantes para nosotros. Los usuarios han preferido principalmente que esos resultados sean cronológicos, y dejar de lado los algoritmos de Twitter, que no siempre nos muestran lo que queremos, y que en no pocas ocasiones se dejan en el tintero tuits importantes. Ahora eso está cambiando por fin.

También en nuestros móviles

Pues bien, a raíz de todo el revuelo montado con estos algoritmos, Twitter decidió dejar de mostrar como predeterminada la línea de tiempo basada en ellos. Al menos en la versión web. Pero faltaba que esto fuera realidad también en la versión para nuestros móviles, tanto iOS como Android. Y eso por fin ha llegado. Porque si actualizáis la app a la última versión disponible en la Play Store o la App Store, vais a tener un poder elección que antes no era posible tener. Algo sin duda que muchos van a agradecer.

Y no es que los algoritmos hayan desaparecido, porque siguen ahí, en el mismo sitio y la misma pestaña. La diferencia ahora radica en que si elegimos ver la línea de tiempo cronológicamente, siempre se va a mantener así. Esto quiere decir que, si estás utilizando esta vista y cierras Twitter, la próxima vez que lo abras la vas a ver de nuevo, tal cual. Por lo tanto, podrá ser tu vista por defecto, y por tanto no tener que ver nunca aquella que está basada en los algoritmos, algo que como habéis visto no era posible antes de esta actualización.

Así se les da la libertad a los tuiteros de seguir las cuentas en base a sus gustos y no los impuestos por la propia red social. Como os decíamos, para poder acceder a esta novedad es necesario que actualicemos la aplicación a la última versión y ya está, una vez que la usemos recordará nuestra última elección en este aspecto. Por tanto es algo que vais a notar la próxima vez que abráis Twitter si sois de los que prefieren el timeline cronológico, porque es lo que os vais a encontrar finalmente.

Una prueba más de que las redes sociales no siempre aciertan en sus estrategias para mejorar la interacción con los contenidos. Y es que no siempre es sencillo encontrar el equilibrio a la hora de mostrar contenidos, entre lo que nosotros esperamos encontrar y lo que a la red social le gustaría que encontráramos. No es algo que sea bien recibido en redes, la imposición de los contenidos por parte de las plataformas, y normalmente cuando como en estos casos la intromisión es importante, terminan por recular.