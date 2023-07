¿Tienes varias tiendas de apps en tu móvil Android? Ahora será más sencillo gestionarlas

Es posible tener instaladas varias tiendas de aplicaciones en un móvil Android. Sin ir más lejos los usuarios de móviles Samsung cuentan con la tienda de apps de los coreanos, y convive perfectamente con la Play Store de Google. Lo mismo pasa si te instalas la App Gallery de Huawei, o Aptoide. Pero hay cierto conflicto cuando esto ocurre y se actualizan las aplicaciones. Ahí es donde Google quiere entrar en acción y proponer nuevas funciones para su sistema operativo.

Nueva función de Android 14

Es posible que cuando se tienen varias tiendas en un mismo móvil Android tengamos cierto caos, porque cuando llegue una actualización lo va a hacer desde distintas tiendas, puede que nos encontremos con notificaciones de nuevas versiones en diferentes apps, y por tanto no tengamos muy claro con cuál de ellas actualizar. Y parece que Google de momento está haciendo todo lo posible porque tengamos este paso lo más claro posible.

La empresa californiana se ha tenido que enfrentar a fuertes multas antimonopolio en los últimos años, y por ello está facilitando lo más posible la elección de distintas apps para mantener nuestras apps actualizadas. Porque en la beta de Android 14 se ha podido apreciar una nueva funcionalidad que tiene que ver con esta convivencia de varias apps en el mismo móvil. Porque para evitar que puedan ser acusados de nuevo de monopolio, están haciendo mucho más sencilla esa convivencia de tiendas.

Pero ocurrirá sobre todo con las propias apps de Google que queramos actualizar. Es el caso de apps como la Play Store, que también podríamos actualizarla desde repositorios como ApkMirror, que cuentan con su propia app que se dedica a actualizar las aplicaciones que instalamos a través de ella. Y esto quiere decir que no en todas las apps, pero si en las de Google, si será posible que Google nos advierta de si queremos actualizar una de sus apps desde la tienda alternativa.

Vamos, que nos van a advertir que actualizar una app de Google desde tiendas alternativas puede tener sus riesgos, y por eso nos darán a elegir en esa comunicación, si queremos actualizar con la app alternativa, o si por el contrario queremos hacerlo con la tienda oficial de Google. Lo que viene a ser algo así como la reclamación de la propiedad de una app, o lo que es lo mismo, la gestión de la app una vez que se ha instalado. La idead de Google es la de ser más transparentes en este sentido, para evitar precisamente cualquier riesgo de ser acusados de monopolio de nuevo con su tienda.

No obstante, se trata solo de una funcionalidad en la que Google vela por sus apps. En el resto de apps que no sean de los de Mountain View no vamos a ver este tipo de advertencias para elegir la tienda con la que queremos que se actualicen las apps. Algo que veremos a partir del próximo verano, y que de momento solo se puede apreciar en la beta del sistema operativo.