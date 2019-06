StyleSnap, así te ofrecerá Amazon el estilo de ropa que te gusta gracias a una simple foto

Se suele decir que más vale una imagen que mil palabras, y eso es algo que podemos aplicar en esta ocasión con más acierto que nunca. Sobre todo si tenemos en cuenta la nueva función que ha anunciado Amazon, denominada StyleSnap. Una función que está denominada a la perfección por este término, ya que busca sintentizar nuestros gustos textiles en una sola foto, para que las recomendaciones por parte de la tienda sean lo más ajustadas posible a nuestros gustos. Así funciona una característica que como podéis imaginar se quedará de momento en Estados Unidos.

Nueva función para simplificar las compras de ropa

Una de las cosas más frustrantes cuando compramos ropa por Internet, es la de encontrar aquella que más nos gusta o se ajusta más a nuestro estilo. Esto ocurre porque no siempre es fácil describirle a la web en cuestión cuál es el estilo de ropa que estamos buscando en cada momento. Podemos utilizar todo tipo de términos, y aun así no encontrar lo que nos gusta. Por eso ahora la firma de Jeff Bezos ha anunciado StyleSnap en "re:MARS" una conferencia de inteligencia artificial, la nueva función StyleSnap, que permite buscar la música de esta manera.

Una simple imagen servirá para ofrecernos la música que más nos gusta | Pixabay

Algo lógico por otro lado, que se haya presentado en esta feria, si tenemos en cuenta que esta nueva función no podría entenderse sin la inteligencia artificial. Como es lógico, para que Amazon sepa cuál es el estilo de ropa que nos gusta en base a una foto, la inteligencia artificial debe hacer un trabajo realmente importante. Por tanto, aunque no hemos visto imágenes de cómo funciona esta herramienta, entendemos que al subir a la tienda de Amazon la imagen de un look que nos guste, la app de Amazon será capaz de entender qué tipo de ropa es la que nos gusta analizando cada aspecto de la fotografía. Por tanto, a partir de ese momento Amazon nos ofrecerá ropa inspirada en ese look que hemos subido a la app. Por tanto, como decíamos antes, una imagen vale más que mil palabras, y es que con esa simple imagen Amazon se hará mejor a la idea de lo que queremos que con decenas de búsquedas, muchas veces infructuosas. Según Jeff Wike, el Director ejecutivo de Negocio y consumidores de Amazon, los compradores intentan sin descanso encontrar estilos de vestir que no se pueden describir normalmente con palabras, de ahí precisamente el desarrollo de esta nueva herramienta de la tienda de Amazon.

Como decimos, la información en cuanto a esta nueva función es bastante escueta, y hemos escuchado lo justo, pero es suficiente como para hacernos una buena idea de lo que busca Amazon con ella. Cuanto mejor se comprenda al comprador, mejores productos y ofertas se le podrán ofrecer, y por tanto la cesta media dentro de la tienda será mayor. Mucha menos información tenemos acerca de cuándo llegará esta nueva función a la app de Amazon, y lo más importante, si saldrá de Estados Unidos en algún momento, porque como sabéis, lógicamente es el mercado que estrena antes todos los productos de Amazon.