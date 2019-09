No hay otra aplicación de fotos más popular que la de Google, tanto si tienes un móvil Android como un iPhone, es la mejor opción a la hora de tener a mano todas nuestras fotografías y vídeos, y lo mejor de todo, desde una perspectiva que no habíamos tenido hasta ahora. Sobre todo cuando la app nos recuerda las fotografías que nos hicimos ese mismo día hace varios años, eso es algo que no tiene precio y que para muchos es uno de los grandes valores de la plataforma. Ahora [[LINK:EXTERNO|||https://www.blog.google/products/photos/relive-your-best-memories-new-features-google-photos/|||Google ha anunciado que la nueva función “memorias”]] ya está lista, y como vamos a poder comprobar, es algo muy parecido a las Stories que hemos conocido en varias redes sociales.

Así funcionan las memorias de Google Fotos

Es un paso lógico el que ha dado Google en esta ocasión, ya que todo el material que recopila la aplicación sobre nuestras fotos tiene multitud de vías por las que expandirse y mostrarnos las fotos de diferentes maneras. En esta ocasión lo que nos propone Google es disfrutar de nuestras imágenes en su aniversario de una forma diferente. Digamos que es una manera distinta de mostrar los recuerdos que nos trae todos los días la app a través de su asistente, con motivo del aniversario de diferentes fotografías de nuestra fototeca.

Las stories en la parte superior de los álbumes | Google

Ahora la manera de mostrar esas fotografías es diferente, y muy similar a la de las Stories, ya que se muestran en la parte superior de las fotografías de nuestra cuenta. De esta manera cuando entramos en Google Fotos y se muestran todas las fotografías que tenemos sincronizadas comenzando por las del día actual, en la parte superior las tendremos en forma de Storie, con las clásicas esferas, diferentes recuerdos que nos va añadiendo automáticamente Google Fotos. Además al pulsar sobre ellas las fotografías se muestran igual que lo suelen hacer las Stories de las redes sociales o los estados de WhatsApp.

El aspecto de las memorias cuando pulsamos sobre ellas | Google

Con esto no solo se disfruta mejor de estos recuerdos, sino que el formato es más exportable a otras apps o redes sociales. De tal manera que es sencillo compartir estos contenidos en otros lugares con este formato. Por supuesto también podemos compartir las fotos con otras personas dentro de Google Fotos. Por ejemplo miembros de nuestra familia, personas que aparezcan en esas fotografías y un largo etcétera de posibilidades. Por tanto la potente herramienta de los recuerdos de Google Fotos ahora se convierte en algo mucho más versátil con un formato más actual y sencillo de consumir.

Para los estadounidenses, que suelen ser los primeros que disfrutan de las novedades de Google, hay más novedades, como la posibilidad de imprimir a través de Google Fotos fotografías de nuestros álbumes de manera individual. Como sabéis a través de Google Fotos es posible imprimir álbumes automáticamente seleccionando las fotografías, o incluso con una pre selección realizada por la app, que posteriormente recibimos en casa. Ahora será posible imprimir solo fotografías en lugar de álbumes. Como suele ser habitual, estas novedades tardarán un poco en llegar a la app en España.