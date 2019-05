Las "Stories" detrás de las canciones llegan a Spotify

Spotify es sin duda la plataforma de música en streaming más destacada de la actualidad, aunque cada vez le pisa más los talones Apple Music, la plataforma de los de Cupertino que ya cuenta millones de suscriptores en todo el mundo. De hecho la política de royalties de Apple está produciendo un moderado éxodo de artistas a la plataforma de los de Tim Cook. Para contrarrestar a Apple, Spotify está introduciendo nuevas mejoras en la aplicación, que buscan hacer de Spotify un servicio más versátil. Una de esas primeras funciones es "Behind the lyrics"

Así funciona Behind the Lyrics y así puedes acceder a ellas

Poco a poco va llegando a más usuarios esta función de Spotify, no hay una versión concreta en la que se está implementando esta característica, pero actualizar la aplicación es garantía de descubrirla. Al menos mi experiencia personal es que tras la última actualización ya puedo acceder a estas Stories. Y las llamamos así como las de Instagram o Snapchat porque su desarrollo es muy parecido. De hecho cuentan con distintas "diapositivas" que nos van mostrando imágenes de los artistas de la misma manera que se suele suceder una storie tras otra en las redes sociales.

Nuevas historias de "behind the lyrics" | Spotify

De momento parece ser una característica un tanto misteriosa dentro de la app, ya que no tenemos una manera fehaciente de encontrar una de estas stories salvo por casualidad. De momento hay algunas bastante conocidas como las de los Jonas Brothers o Taylor Swift. Esta última en su sencillo Me! ya integra estas letras interactivas. Cuando reproducimos la canción, automáticamente reconoceremos uno de estos contenidos porque aparecerá en la parte inferior una pequeña pestaña con el texto "behind the lyrics" que podemos deslizar hacia arriba. Aunque lo más distintivo de este tipo de contenidos es sin duda el vídeo que se reproduce en el mismo lugar donde normalmente veríamos la carátula del disco. Ahora se muestran vídeos cortos en bucle o una consecución de imágenes que nos permiten ver de una forma animada la canción. Cuando deslizamos hacia arriba, podemos ver también la historia detrás de la canción. Esta se muestra en el mismo formato de una Storie, aunque no siempre será así. De hecho algunos artistas optan por introducir más material gráfico que otros, algo que es normal.

En cualquier caso desde este lugar podemos acceder a la historia detrás de la letra de la canción, al propio origen de la canción, y una forma distinta de conocer lo que hay detrás de ella mientras la escuchamos. De momento estas Stories se encuentran detrás de los artistas con más poder en la industria, y que por tanto cuentan con más recursos, pero es de esperar que poco a poco se vaya extendiendo a más canciones, y no principalmente a nuevos materiales, sino a otros clásicos de la música ya veteranos. Actualiza tu Spotify y prueba a ver si aparecen ya estas nuevas stories detrás de las letras de las canciones. Una función que en realidad ya estuvo disponible en Spotify hace muchos años, pero que por políticas un tanto contradictorias de la app, se eliminaron.