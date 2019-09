La aplicación de música en streaming es la más utilizada en todo el mundo, son cientos de millones los usuarios que la utilizan a diario a través de las diferentes modalidades de suscripción que existen. Desde las gratuitas hasta las de pago estándar, para estudiantes, o bien aquellas que son compartidas en el ámbito familiar. Estas cuentas se han hecho muy populares en los últimos años, ya que pueden participar en ellas hasta seis miembros, por un precio algo superior a una suscripción estándar, pero infinitamente más barata si sumamos el conjunto. Ahora las amenazas de Spotify sobre conocer el lugar desde el que se utilizan estas cuentas para combatir el fraude parecen convertirse en realidad.

Spotify quiere saber desde dónde usas su app

La aplicación ya dejó caer hace unos meses que para combatir el fraude dentro de las cuentas familiares será necesario chequear periódicamente la ubicación desde la que las personas reproducen los contenidos. De esta manera se podría comprobar si los usuarios están haciéndolo desde la dirección postal que han facilitado o bien se están reproduciendo desde otras localizaciones diferentes al domicilio familiar. Ya en su momento se habló mucho de la privacidad y la violación de esta que podría suponer chequear la ubicación de los usuarios de la app. Pero ahora este nuevo método de chequeo parece que ya tiene fecha de comienzo, y tiene a muchas personas desconcertadas.

Spotify | Photo by Fimpli on Unsplash

Según hemos conocido, Spotify comenzará a pedir a los usuarios de un plan Premium Familiar una dirección del hogar familiar, que presuntamente se facilitará a través de Google Maps. Será a partir del próximo 6 de octubre. La intención de Spotify es chequear periódicamente la ubicación de las personas que están utilizando el plan para comprobar si efectivamente lo están haciendo desde la ubicación declarada, o bien si lo están haciendo desde otra diferente. A priori parece un plan legítimo y perfecto por parte de Spotify, pero hay muchas lagunas acerca de cómo se llevará a cabo esta comprobación. Las leyes de privacidad son muy diferentes en cada país, pero por regla general no permiten que las apps, salvo con el consentimiento del usuarios, puedan rastrear la ubicación de las personas.

Spotify en sus últimas condiciones legales actualizadas el pasado mes de agosto, exige a los usuarios del Plan Premium Familiar que faciliten datos de ubicación, para comprobar que todos los usuarios de la cuenta están en la misma familia. Ahora sabemos que a partir de esa fecha Spotify exigirá una dirección para el plan Familiar, y lo que ya no sabemos es si localizará a los usuarios. La intención de Spotify es utilizar los servicios de ubicación para poder comprobar si estamos utilizando o no la cuenta desde la dirección declara, única y exclusivamente para ellos. Pero parece bastante difícil que más allá de la dirección la empresa pueda recabar algún dato más sobre la ubicación.

Porque no se tiene en cuenta que en el plan puede haber menores, y perseguir la ubicación de estos es algo completamente irresponsable y opaco, además de que ellos no pueden dar su consentimiento. Y por otro lado, el uso de las suscripciones familiares es algo más complicado que una diferente ubicación, puede haber familiares que no vivan temporalmente en el domicilio, por estudios o trabajo, y eso no tiene por qué expulsarlos del uso de la app.