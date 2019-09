La plataforma de Spotify aparentemente no tiene nada diferente respecto de sus competidores para ser la plataforma de música más popular del mundo. Y así es, aparentemente, la aplicación cuenta con el mismo catálogo de millones de canciones de otras plataformas, pero nada más lejos de la realidad, ese no es su encanto ni lo que la diferencia del resto de plataformas. Son sus playlist generadas a partir de nuestros gustos las que realmente le dan un valor que no encontramos en la misma medida en el resto de aplicaciones del mercado. Un perfecto ejemplo son las playlist que ha estrenado ahora Spotify, y que nos ofrecen todas esas canciones que no puedes sacarte de la cabeza.

Nuevas playlist “en bucle” y “una y otra vez”

En las últimas horas Spotify ha añadido a todos sus usuarios nuevas playlist generadas automáticamente por la app. Estas son bastante habituales en Spotify y como sabéis se basan en nuestro historial de reproducciones. Las nuevas playlist de Spotify buscan ofrecernos algo que muchos echábamos de menos, tener siempre a mano las canciones que más escuchamos, todas esas que te obsesionan y no te salen de la cabeza. Se trata de dos nuevas playlist, llamadas “en bucle” y “una y otra vez” unos nombres que podrían sonar un poco redundantes, pero que tienen todo el sentido del mundo gracias a lo que nos ofrecen.

Playlist en bucle | Tecnoxplora

Por un lado la playlist de “en bucle” reúne las canciones que más hemos escuchado durante los últimos treinta días. Esto quiere decir que todas esas canciones que escuchas una y otra vez porque te tienen atrapado, las vas a poder seguir escuchando una y otra vez en esta playlist. Ya que la primera ser la que más has escuchado en este periodo, y estará seguida de aquellas otras que has reproducido más veces también, así hasta un total de 30 canciones, o lo que es lo mismo, una por día.

La nueva playlist en la zona 100% personal | Tecnoxplora

La otra playlist llamada “una y otra vez” es un compendio de canciones que hemos escuchado también en bucle durante mucho tiempo, pero en los últimos meses o años. Es como la playlist “en bucle” pero con un radio de acción mucho más amplio que abarca más tiempo. De esta manera podemos encontrar esas canciones por las que nos dio muy fuerte hace unos meses o años, y que a lo mejor ya teníamos un poco olvidadas. Spotify ya nos mostró lo efectivo de sus playlist con ejemplos como la de las mejores del año, que recibimos todos los meses de diciembre. Ya podemos acceder a estas playlist desde nuestra cuenta de Spotify, entrando en la app o la web y seleccionando la pestaña explorar, desde la que podremos ver las dos nuevas playlist destacadas.

Como es lógico, estas playlist están vivas, y van cambiando de contenido en base a nuestro historial actual de escuchas. Por lo tanto, si estás obsesionado con una o varias canciones concretas, en esta playlist seguro que las encuentras todas, para repetirlas una y otra vez.