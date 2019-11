Si hay algo que nos pone nerviosos a muchos es tener que ir a un aeropuerto a coger un vuelo. Y no precisamente de placer, sino sobre todo de trabajo, donde las prisas por salir muchas veces nos juegan malas pasadas. Además de las dificultades por llegar al aeropuerto a primera hora de la mañana se suele sumar la de la incógnita por saber si nuestro equipaje de mano será compatible con la aerolínea que vamos a utilizar en nuestro viaje. Para ello estas suelen colocar unas barras metálicas donde podemos probar si nuestra maleta va a poder subirse al avión como equipaje de mano o si de lo contrario va a haber que facturarla. Para saberlo sin llegar a ese extremo, ya en casa podemos utilizar esta app para el iPhone que nos va adelantar si podemos subir o no ese equipaje de mano.

Con la ayuda de la realidad aumentada

Se trata de una app que ha sido diseñada para que con la ayuda de la cámara de fotos del iPhone, sepamos si una maleta o mochila tiene las dimensiones correctas para poder subirla en el avión de una determinada aerolínea. Esto es algo que a muchos usuarios seguro que les ayuda a llegar con los deberes hechos al aeropuerto. La app se llama luggage fit y ha sido diseñada en exclusiva para ello, para medir las maletas de nuestro equipaje de mano. Esta aplicación se vale de la realidad aumentada de Apple para poder calcular las dimensiones del equipaje.

Midiendo el equipaje | Luggage fit en iTunes

Como sabéis, si excede de unas determinadas dimensiones el equipaje de mano, debemos facturar esas maletas o mochilas. Esta app es compatible con hasta 50 aerolíneas, por lo que podrá decirnos con exactitud si el equipaje que llevamos lo podremos subir a nuestro próximo avión según la aerolínea. Para ello solo tenemos que abrir la app, y apuntar con nuestra cámara al equipaje que queremos subir. La realidad aumentada hará el resto, ya que como se ve en las imágenes, comenzará a escanear toda la maleta y a calcular en tiempo real sus dimensiones delante de nosotros. En ese momento, sabiendo ya con qué aerolínea vamos a volar, sabremos al instante si es procedente o no el equipaje de mano que llevamos encima.

Por tanto solo hay que elegir la aerolínea, rodear la maleta con la cámara del iPhone y conocer el veredicto final acerca de si podemos subirla o no al avión. De esta manera antes de salir de casa tendremos la tranquilidad de saber que no vamos a tener problemas con el equipaje de mano al llegar al aeropuerto. Una fuente menos de nervios antes de coger el avión, algo que sin duda agradeceremos mucho. Sin duda es una muestra más de hasta qué punto la realidad aumentada nos puede ayudar en el día a día con utilidades que hasta hace poco eran impensables, pero que ahora son cada vez más comunes, gracias no solo al software, sino a las cámaras de fotos de los móviles, cada vez más avanzadas.