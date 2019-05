Recibir llamadas de números que no conocemos es algo bastante habitual, y mientras antes nos la jugábamos contestando para saber de quién se trataba, hoy existen herramientas que nos permiten saber precisamente quién nos está llamando, o al menos tener una pista de sobre quién puede ser. No es un método infalible, pero para un determinado tipo de números, es una herramienta bastante útil. Además tenemos distintas alternativas para conocerlo, tanto desde una app del móvil, como desde distintas páginas web que nos pueden ayudar a conocer de quién es ese número que llama.

¿Cómo funcionan estas bases de datos?

Como podéis imaginar, estas herramientas no tienen el 100% de acierto sobre quién es la persona o empresa que nos ha llamado. Hay que tener algo claro, y es que no podemos saber la procedencia de todos los números. Para ello hay que entender cómo funcionan este tipo de programas y bases de datos con números de teléfonos desconocidos. Estas bases de datos se van generando normalmente con la información que los propios usuarios móviles van dejando en las diferentes webs y apps que confeccionan estas listas. Por ejemplo, si mañana te llama una aseguradora u operadora móvil, puedes acudir a estas páginas webs y apps a introducir tu opinión acerca de ese número y a quién pertenece bajo tu experiencia.

Cómo saber quién hay detrás de un número de teléfono desconocido | Pixabay

Cuantas más coincidencias haya, las apps y sitios web de este tipo, irán filtrando los resultados hasta dar con el propietario mayoritario de ese número que han ido desvelando los usuarios. Por tanto, lo que nunca encontrarás en estas bases de datos, es el nombre de la persona que hay detrás de un número de teléfono móvil. En estas apps y sitios encontrarás móviles de empresas como mucho, pero nunca de particulares.

Conoce quién está detrás del número que te ha llamado

Pues bien, para saber esto tenemos diferentes vías. Una de ellas es a través de una app, que podemos descargar desde la Play Store de Google, y que nos permite ver en tiempo real si una llamada es Spam o es de un número en el que podamos confiar. De hecho incluso cuando la llamada se está produciendo, podemos ver en la parte inferior del número a qué empresa pertenece. Dentro de la app podemos buscar además por número de teléfono y saber a qué empresa pertenece. Si tienes una versión de Android moderna, cuando recibas una llamada de potencial Spam, esta aparecerá indicada en la parte inferior del número cuando estés recibiendo la llamada, por lo que ya estaremos advertidos de que algo pasa con ese número de teléfono.

Por último, podemos acceder a un sitio web donde vamos a poder buscar a quién pertenece un número de teléfono concreto. Podemos hacerlo entrando en la página de Lista Spam, o también en la de ¿Quién me ha llamado? en ambos casos podremos introducir el número de teléfono y conocer a qué empresa pertenece por los comentarios de los usuarios que ya han recibido esa llamada. Por tanto, son herramientas excelentes para saber quién nos llama, sobre todo cuando se trata de empresas u organismos oficiales, aquí el nivel de acierto es bastante alto, y nos permitirá saber si debemos coger el teléfono o no a ese número la próxima vez que recibamos una llamada suya.