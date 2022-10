Por qué iMessage de Apple no llegará nunca a los móviles Android

No se puede dar por algo definitivo, pero parece que es más que posible que la app de mensajería de Apple nunca llegue a Android. Siempre se ha barajado la posibilidad de que los de Cupertino lanzaran en el sistema operativo más masivo del planeta su popular app de mensajería, pero es algo que nunca ha llegado a pasar, y que parece nunca llegará a ocurrir. Y es que ahora conocemos más detalles acerca de por qué esta aplicación lo más probable es que nunca llegue al sistema operativo del Androide.

Nuevas razones para no lanzar esta app en Android

Ahora hemos conocido nuevos detalles sobre la posición de Apple acerca de la llegada de este software a Android. Y es que ha sido Craig Federighi, el vicepresidente de software de Apple, quien ha arrojado más luz sobre las razones detrás de esta negativa de la marca a lanzar esta app en el sistema operativo rival, cuando al revés sus oponentes no han renunciado a lanzar sus apps en iOS. Y es que se sabe que hace ya casi 10 años Apple llegó a plantearse este lanzamiento, pero lo desechó porque podría aumentar precisamente las ventas de sus rivales.

Si entonces los temores de Apple eran los de atraer muchos usuarios de Android a su app de mensajería, y por tanto degradar de alguna manera su modelo de negocio de iPhone, en esta ocasión Craig Federighi ha asegurado que la principal razón por la que Apple nunca ha querido llevar la app a Android por el riesgo real de fracaso que podría suponer el desembarco de esta en la Play Store, así como el freno a la innovación. Y no le falta razón a Apple, porque ya sabemos que en un mercado de apps tan consolidado como el actual, parece bastante difícil que una app como esta, por muy buena que sea, vaya a poder destronar a otras como WhatsApp o Telegram entre los usuarios Android, por poner solo dos ejemplos.

A día de hoy Apple no se plantea lo más mínimo el lanzamiento de iMessage en Android, y la realidad es que no parece ser algo que necesite, ya que los usuarios de la app de mensajería se cuentan por millones, y con ellos los californianos han conseguido reunir a un nutrido grupo de seguidores que usan esta app independientemente incluso de WhatsApp. Sea como fuere no terminan de quedar claras las razones por las que Apple no se plantea la llegada de la app a Android, hace casi diez años eran unas, ahora otras, y aunque no terminan de convencer, lo que queda claro desde la empresa es que no hay intención de ello, ni en el medio ni en el largo plazo.

Mientras los usuarios de Android seguirán disfrutando de un gran número de alternativas, como WhatsApp con sus caídas, la versátil Telegram o la segura Signal. Mientras que muchos usuarios de iPhone seguirán utilizando iMessage no solo por ser una gran app, sino porque de alguna manera también genera un interesante sentido de pertenencia al rico y exclusivo ecosistema de Apple con iOS.

