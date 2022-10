iPhone: cómo configurar los fondos de pantalla aleatorios

La versión del sistema operativo de Apple iOS 16 entre sus novedades incluye una que le dará un aspecto diferente a la pantalla de nuestro móvil. Una función de la que ya disponían hace tiempo algunos dispositivos Android, la cual nos permite darle un aspecto más personal a nuestros dispositivos además de cambiar de forma aleatoria el fondo de nuestra pantalla. Te contamos cómo.

Cambia el fondo de pantalla cada cierto tiempo de forma automática y totalmente aleatoria

Una de las opciones más buscadas por los usuarios de tecnología es la posibilidad de imprimir su personalidad en sus dispositivos. Las opciones de personalización nos permiten dar un toque distinto y diferenciar nuestro teléfono del resto de los usuarios. Y esto es lo que ha querido transmitir Apple con la incorporación de esta nueva función en su última actualización de iOS. A partir de ahora, podemos usar de forma aleatoria diferentes imágenes, que se irán sucediendo de forma automática, cambiando el aspecto del fondo de la pantalla. Para activar esta función debemos seguir los siguientes pasos:

Seleccionando fotos aleatorias | TecnoXplora

Comenzamos presionando sobre la pantalla de bloqueo de nuestro IPhone. Recuerda que este debe estar actualizado a la última versión iOS16.

En la parte superior derecha de la pantalla aparece un icono “ más ” de color azul el cual debemos pulsar.

Ahora es el momento de pulsar sobre “imágenes aleatorias ”. Hecho esto aparece una serie de categorías entre las que se encuentran Paisaje, Naturaleza o personas.

De este modo aparece en la parte superior de la pantalla una serie de imágenes las cuales podemos seleccionar, para que posteriormente aparezcan de forma aleatoria.

A continuación, debemos configurar la frecuencia, en este apartado encontramos varias opciones al tocar, Al activarse, cada hora o cada día . Dependiendo de la opción que hayamos seleccionado la imagen cambiará automáticamente bien en el plazo de tiempo estipulado de un día, una vez a la hora o al activar la pantalla y pulsar sobre ella, tal y como indican las anteriores opciones.

Por último, pulsa “ok” para terminar.

De esta forma, lo que conseguimos es que dependiendo de la frecuencia y las categorías que hayamos seleccionado, el fondo de nuestra pantalla cambie para ofrecernos diferentes imágenes que van cambiando de forma aleatoria. Dándole un aspecto distinto a nuestra pantalla.

Si tienes un iPhone anterior al iPhone 8 o SE, no podrás disfrutar de esta nueva función, ya que como ya hemos comentado anteriormente, se trata de una novedad incluida en la nueva versión de IOS. Una actualización que deja atrás a gran cantidad de dispositivos, que no podrán actualizarse y se quedarán sin soporte. Y no será esta la única de las novedades que se perderán ya que se han implementado otras los filtros de personas para las fotos de fondo, fondos con temática astronómica con un total de cinco fondo, cambio de fondos en función de la climatología o la posibilidad de establecer un fondo de pantalla de color plano con la combinación de colores que más te guste. Algo que hasta ahora no se podía hacer.

