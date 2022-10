Apple confirma el USB tipo C para sus futuros iPhone

Aunque es algo que ya conocíamos, la realidad es que hasta que no se confirma oficialmente por parte de los afectados, siempre queda la duda sobre si algo se producirá realmente o no. Y eso es lo que ha ocurrido ahora con el conector USB tipo C y Apple. Sabíamos desde hace meses que este conector ya es obligatorio en la Unión Europea, y da un margen de un par de años para que los fabricantes, como en este caso Apple, se adapten a la nueva normativa que obliga a usar este conector. Pues bien, ahora por fin los de Cupertino han confirmado lo que todos estábamos esperando, que sus iPhone por fin contarán con este conector, mayoritario en los móviles Android.

Muy a su pesar

Aunque no se trata de un comunicado oficial como tal, las palabras vienen de integrantes de Apple que admiten abiertamente la decisión tomada por la compañía que lidera Tim Cook. Ha sido Greg Joswiak, el actual vicepresidente senior de marketing mundial de Apple, quien ha confirmado en una entrevista a Wall Street Journal que Apple integrará el conector USB tipo C en sus futuros productos, incluyendo el iPhone. Aunque a la vez que lo ha reconocido también ha mostrado su desacuerdo con esta decisión y la resignación ante ella.

Y es que en sus palabras se puede apreciar un importante descontento con la nueva directiva europea, indicando que “Obviamente tendremos que cumplir con el fallo, no tenemos otra opción, como hacemos en todo el mundo, para cumplir las leyes locales” a la vez que recordaba que creen que no es la decisión más idónea, no solo en el terreno de la innovación, sino también en el plano medioambiental. Ha recordado también que Apple ha estado discutiendo con la Unión Europea durante una década acerca de este tema, incluso cuando se barajaba la estandarización del conector microUSB, el antecesor del tipo C.

Apple se defiende

Que vayan a cumplir el fallo de Europa no quiere decir que estén de acuerdo con él. De hecho aseguran que la rechazan de plano porque creen que consigue lo contrario de lo que se propone. Esta decisión se ha tomado principalmente para reducir al mínimo la basura electrónica que se genera por el salto a nuevos dispositivos, que a su vez necesitan de cargadores diferentes. Y creen que con esta decisión hasta 1.000 millones de personas en todo el mundo tendrán que desechar su ecosistema de cables basado en el conector Lightning, para adoptar el nuevo USB tipo C.

Y sí, Apple puede tener algo de razón en este planteamiento, pero es muy cortoplacista, ya que ese residuo se tiene ya en cuenta. Lo importante es que en el largo plazo esos residuos se minimicen con un cargador común. Además, la adopción del tipo C no quiere decir que de golpe se dejen de utilizar todos esos cables Lightning, ya que será una transición muy lenta hasta que todos los usuarios de Apple hayan comprado dispositivos con el conector tipo C, y hasta que todo el stock de cable Lightning se agote.

