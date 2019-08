En los últimos meses nos hemos acostumbrado a conocer distintas apps de Google con el apellido Go. Estas no son otra cosa que versiones de las apps más populares de los de Mountain View, con un peso mucho menor del habitual y también una necesidad de recursos muy inferior. Estas apps en un principio han sido creadas para ser ejecutadas en móviles con recursos de hardware escasos, como por ejemplo aquellos que cuentan con Android Go como sistema operativo. La última de estas aplicaciones en convertirse en Go ha sido la de Google Go, la versión más compacta del buscador, que ahora podemos instalar en cualquier otro Smartphone.

Ya puedes disfrutar de Google Go

Como os contábamos, Android Go es la versión del sistema operativo de Google diseñada y desarrollada para los usuarios con móviles poco potentes, generalmente con un procesador de gama baja y con 1GB de memoria RAM como mucho. Por tanto son apps que necesitan muy pocos recursos para funcionar. Eso sí, como es lógico no cuentan con todas las funcionalidades que podemos ver en las versiones completas de estas apps. Esto es lo que pasa precisamente con Google Go, la nueva versión del buscador más famoso del planeta, que llega en su versión compacta y liviana. Este ya estaba disponible en la Play Store, pero ahora podemos instalarlo en cualquier móvil.

Google Go | Tecnoxplora

Una instalación que no va a ocupar prácticamente espacio en nuestro smartphone, ya que ocupa solamente 7 megas, algo que no es nada comparado con las decenas de megas que ocupa el buscador estándar. Hemos instalado esta nueva versión, y la instalación se ha realizado en apenas cinco segundos. En un principio, cuando entramos en Google Go, nos encontramos con una serie de accesos directos para hacer determinadas tareas directamente desde esta pantalla. Podemos hacer una búsqueda normal, por voz, a través de Google Lens o descubrir noticias y temas de nuestro interés.

Tenemos acceso directo también a búsqueda por imágenes, GIFs, o directamente en YouTube, así como acceder a las descargas. En la parte inferior podemos acceder a distintas aplicaciones, de las que podemos añadir diferentes accesos directos. En la parte inferior de este menú inicial podemos ver la barra de búsqueda, que es el lugar al que normalmente nos dirigiremos. En general el uso de la aplicación es muy sencillo, e incluso en algunos aspectos podríamos decir que es incluso más agradable de utilizar que la app estándar de Google. Pero esto es algo que suele ocurrir como consecuencia de cierta sugestión al instalar este tipo de apps. Pero desde luego es una aplicación que para hacer lo básico y más a la hora de buscar contenidos en Internet es más que perfecta. Y si notas que a tu móvil ya le va costando un poco ejecutar la app tradicional de Google, esta es una ocasión perfecta para liberar espacio en el móvil y mejorar el rendimiento del buscador. Google Go ya se puede descargar desde la Play Store en cualquier móvil Android con un sistema operativo medianamente moderno.