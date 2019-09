La aplicación de mensajería de Facebook poco a poco va ganando compatibilidad con otros programas de terceros, y uno de los más importantes con los que podía hacerlo es Google Assistant. Hace unas semanas ya os contábamos que era posible enviar mensajes de WhatsApp a través del asistente de Google. Lo que permite enviar estos mensajes o responderlos directamente con comandos de voz. Ahora el asistente de Google se actualiza para permitir hacer llamadas o videollamdas a través de WhatsApp, sin duda una de las funciones más demandadas por los usuarios.

Nuevas modalidades para interactuar con WhatsApp

Si hace unas semanas os contábamos que era posible ya enviar y recibir mensajes a través de la voz, ahora esta función de Google Assistant se amplía con la compatibilidad de la app de mensajería con otras formas de comunicarnos. Lo que Google ha anunciado es que podemos iniciar llamadas y videollamadas directamente desde su asistente, de la misma manera que hacemos las llamadas a través del teléfono en Google Assistant. Esto sin duda es un gran avance, que puede añadir nuevas formas de llamar a otras personas cuando estamos utilizando un dispositivo con Google Asisstant.

Google Nest Hub | Google

Concretamente Google lo ha anunciado principalmente para sus dispositivos Google Nest, que como sabéis es como se van a llamar algunos de los productos inteligentes de la firma de Mountain View. Esto permitirá por ejemplo hacer una videollamada de WhatsApp a través de alguno de los dispositivos con pantalla de Google. Por tanto, la videollamada se desarrolla en esta pantalla, aunque estemos utilizando Google Assistant para comunicarnos con esa persona, aunque solo superficialmente, porque en realidad es WhatsApp lo que estamos utilizando para ello.

De momento, esta función parece que va a estar solo disponible para los dispositivos con Google Assistant en Estados Unidos, como suele ser habitual, aunque no tardará en llegar a los demás dispositivos en otros idiomas. Para poder hacer una videollamada de WhatsApp en uno de los dispositivos Nest de Google, solo tendremos que decirle al altavoz “Hey Google haz videollamada de WhatsApp a Juan” o una frase similar que también se podrá hacer con las llamadas de la aplicación de mensajería. Esto sin duda es una muestra de que Google ha comprendido ya que WhatsApp es el principal medio de comunicación para cientos de millones de personas en el mundo y no las aplicaciones de chat en vídeo como Duo de Google, que a pesar de ser excelentes apps de este tipo no han calado lo suficiente entre los usuarios móviles.

Sin duda es un gran aliciente para poder hacerse con un dispositivo de Google inteligente, el poder enviar y recibir mensajes de WhatsApp, o hacer llamadas o videollamadas y recibirlas en uno de sus altavoces o pantallas. Algo extensible a nuestro teléfono, ya que al menos las llamadas de voz de WhatsApp las podremos hacer directamente sin tener que levantar el teléfono de la mesa, directamente a través de los comandos de voz de Google Assistant, sin duda un importante avance para el funcionamiento del asistente de voz y su popularidad.