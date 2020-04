Estamos seguramente en la Semana Santa más atípica de nuestros días. Seas o no creyente, practicante o no, esta semana está marcada en el calendario prácticamente como el pistoletazo de salida de la temporada estival que enfila a toda velocidad al verano. Este año los millones de desplazamientos se han convertido en apenas unos cientos o miles. Pero hay algo que no cambia, aunque estemos confinados, y es la popularidad de las torrijas durante estos días. Hay tantas como gustos, pero todas tienen algo en común, son típicas de estos días de Semana Santa. Y es el momento de que te atrevas a hacer unas sin no lo has hecho antes, y todo ello gracias a una app que nos enseña a hacerlas de todos los tipos posibles.

Una app para dominar a las torrijas

Qué mejor que un jueves o viernes Santo para hacerse unas buenas torrijas y deleitar a los nuestros, aunque sea de manera virtual, con este dulce manjar. Pues para ello podemos recurrir a Google Play, la tienda de apps de Android, que cuenta con una aplicación que nos permite acceder a decenas de recetas relacionadas con las torrijas de estos días. La app no puede tener un nombre más descriptivo que el que tiene, ya que esta app se llama “Cómo hacer torrijas” y podemos descargarla para nuestro teléfono Android.

Cómo hacer torrijas | Tecnoxplora

Es una aplicación muy sencilla, no esperéis una sofisticada interfaz o unas transiciones o animaciones deslumbrantes. Pero lo que sí podéis esperar son muchas y numerosas recetas de torrijas, de todos los sabores posibles. Una app en la que podemos encontrar recetas tan diferentes como las siguientes:

Torrijas de pan caseras

Torrijas de almíbar

Torrijas de sobaos

Torrijas sevillanas

Torrijas de chocolate

Torrijas de Navidad

Torrijas en Thermomix

Torrijas de vino

Torrijas con miel

Torrijas con leche

Torrijas al horno

Torrijas de leche y vino dulce rellenas de natillas

Torrijas para diabéticos

Torrijas con leche de arroz y sésamo

Como veis incluso podéis hacer unas torrijas con la Thermomix, por lo que es una app que contempla hasta los supuestos más vanguardistas a la hora de hacer estos postres típicos de la Semana Santa. Una app donde también podemos encontrar la manera de hacer torrijas para diabéticos, para que nadie se quede sin este exquisito bocado dulce. Otra alternativa para poder hacer recetas de postres tradicionales de la Semana Santa es la app de "Recetas Semana Santa", que como su propio nombre indica nos ofrece una perspectiva más genérica de lo que entendemos por postres de Semana Santa.

Recetas Semana Santa | Tecnoxplora

Aquí ya no solo tenemos recetas de torrijas, sino de otros muchos postres que estos días son típicos en las pastelerías españolas, y que en esta ocasión lo serán en las mesas de nuestros hogares confinados. Algunas de las recetas que podemos hacer con esta app son las de huesos de santo, leche frita, torrijas de leche con frutos del bosque y licor de bellota, torrijas de vino, mona de chocolate y pasteles de boniato. Unas apps para chuparse los dedos durante estos días tan señalados.