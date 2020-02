Hay que ver lo mucho que la Play Store de Android ha evolucionado a lo largo de los años, con unos primeros tiempos donde aquella libertad para publicar tuvo que contenerse por el bien y la seguridad de los dispositivos de los usuarios. Dejar que cualquiera publicara lo que quisiera estaba muy bien, era muy distinto de las políticas de Apple, pero se demostró que, junto a desarrollos honestos, se colaban todo tipo de amenazas y problemas.

Ahora Google ya no tiene la misma percepción de cómo es su tienda digital y aunque mantiene ciertos requisitos y criterios que los de Tim Cook no permitirían, sí que se esmera mucho más en expulsar a todos los que no cumplen con las políticas y términos de uso. Y la noticia de hoy es una prueba de esa estrategia que viene desarrollando en los últimos tiempos.

El caso es que, según informan los de Mountain View en su propio blog de seguridad, han baneado a cerca de 600 aplicaciones que estaban disponibles en la tienda digital de Android después de haber comprobado que realizaban un comportamiento prohibido que consistía en bombardear a los usuarios con anuncios. Sin descanso, en unas prácticas que podrían ser consideradas como de SPAM.

Google Play Store | europafm.com

La primera medida que ha tomado es bloquearles el acceso a plataformas de la compañía para gestionar publicidad online, como Google AdMob o Google Ad Manager, que han sido utilizadas de una manera que desde la compañía califican como de "fraude". Tanto es así que Per Bjorke, Gerente Senior de Producto y Calidad del tráfico de anuncios de Google, ha afirmado que “tenemos equipos centrados en detectar y detener a los desarrolladores maliciosos que intentan defraudar al ecosistema móvil. Como parte de estos esfuerzos, tomamos medidas contra aquellos que crean aplicaciones aparentemente inocuas, pero que en realidad violan nuestras políticas publicitarias".

¿Qué aplicaciones son?

Por desgracia, en el artículo publicado por Google no se dan cuenta de los nombres de esas aplicaciones por lo que debemos imaginar que ya no son un peligro al no estar disponibles en la tienda. Si crees que tienes alguna instalada, porque es especialmente pesada mostrando anuncios, puedes verificarlo accediendo a la tienda a ver si sigue disponible. Si no es el caso, lo más seguro es borrarla y olvidarnos de ella.

Google ha mostrado su preocupación por la proliferación de este tipo de prácticas, que admite que están creciendo y que consisten en mostrar publicidad de una manera permanente e invasiva, la mayoría de las veces fuera de contexto, lo que provoca una experiencia de usuario negativa. ¿Ejemplos? Bueno, los de Mountain View cuentan con una descripción para definirlos: son "anuncios que se muestran a los usuarios de manera inesperada, incluyendo perjudicar o interferir con la usabilidad de las funciones del dispositivo. Si bien pueden aparecer en la aplicación, una forma de anuncios disruptivos que hemos visto en aumento es algo que llamamos anuncios fuera de contexto, que es cuando los desarrolladores maliciosos los publican en un dispositivo móvil cuando el usuario no está realmente activo en su aplicación", solo con el afán de que contabilice a la hora de cobrar su impresión.