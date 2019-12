Tristemente no hay semana en la que no hablemos de hackeos o vulnerabilidades que dan pie a situaciones peligrosas o al menos inquietantes para los usuarios móviles. Sin duda uno de los principales objetivos de los hackers son los mensajes de las apps de mensajería, datos que seguramente busquen interceptar para después extorsionar a sus propietarios. Ahora hemos conocido gracias a Forbes la última de estas artimañas para suplantar las cuentas de los usuarios de estas aplicaciones. De momento ha sido Telegram la afectada, pero todo hace indicar que WhatsApp podría sufrir la misma suerte en los próximos días, os contamos en qué consiste este nuevo hackeo, que al menos ha afectado ya a varios usuarios de Telegram.

Un hackeo inquietante

Y no lo decimos porque evidentemente sea algo que a nadie nos gustaría experimentar, sino porque el proceso de hackeo que han seguido los hackers es uno de los más sofisticados y efectivos que hemos conocido, ya que afecta a la que es sin duda la principal vía de protección que tienen nuestras cuentas, los mensajes SMS de verificación. Cuando activamos un sistema de verificación en dos pasos lo más normal es que se neutralicen los intentos de los hackers por hacerse con las cuentas de nuestras apps de mensajería.

Telegram | Photo by Christian Wiediger on Unsplash

Pero el problema detectado ahora radica en que los hackers están consiguiendo interceptar los mensajes SMS que sirven para verificar la cuenta. Los mensajes de Telegram de los chats, como los de WhatsApp, están cifrados de extremo a extremo, por lo que para los hackers es imposible interceptarlos. Pero cuando se hacen con el código de verificación de una cuenta es que cuando debemos preocuparnos. Porque con ese código se puede instalar nuestra misma cuenta de Telegram en otro teléfono, y por tanto acceder a todos nuestros chats y mensajes.

WhatsApp | Photo by NESA by Makers on Unsplash

Un usuario ha denunciado que vio que llegaba uno de estos mensajes de verificación, al que no hizo demasiado caso, pero unos instantes después sí que le inquietó el siguiente mensaje que llegó, en el cual le indicaban que se habían podido conectar a su cuenta, desde una IP situada en Rusia. Por tanto, el problema en este caso es que el mensaje de verificación de la cuenta, que suele ser la vía más segura, ya que en principio solo podemos acceder nosotros a ella, se encuentra ahora en entredicho. Parece que este hackeo podría estar centrado en los propios operadores móviles.

De tal manera que al acceder a las comunicaciones de estos pueden interceptar los mensajes SMS que se envían a los usuarios para verificar las cuentas. Hasta el momento han sido hasta 13 usuarios los que han “denunciado” una situación de este tipo. Y parece que solo podría ser el principio de un problema mucho mayor, que por el mecanismo de hackeo también podría afectar perfectamente a WhatsApp, y solo será cuestión de tiempo que esto se produjera. Es algo inquietante porque constata que el método más fiable para proteger una cuenta podría ahora estar en manos de los hackers, dándoles acceso a cualquier cuenta.