Los modos oscuros están llegando poco a poco a diferentes apps y sistemas operativos. De hecho han sido la principal característica estrenada tanto por Android 10 como por iOS 13. Precisamente en esta ocasión nos referimos a la versión para Android de Instagram, que ha ganado el nuevo modo oscuro, y que está llegando poco a poco a todos los móviles con este nuevo sistema operativo, que hay que reconocer, de momento son muy pocos. Os contamos cómo podemos disfrutar ya de este modo oscuro de Instagram para Android, que da un vuelco completo a la apariencia de la app de la red social, vamos a conocer el proceso.

Así es y así se puede conseguir el modo oscuro de Instagram en Android

Google ya ha aplicado los modos oscuros a la mayoría de sus apps, para aprovechar la llegada de este modo a Android 10, y así poder ofrecer el mayor número posible de apps con este tinte oscuro. Pero las apps de terceros van mucho más lento en esta transformación al modo oscuro, aunque poco a poco lo van adoptando, como podemos apreciar con este nuevo modo oscuro de Instagram para Android. Desde XDA Developers han mostrado el aspecto de este nuevo modo oscuro, que no lo llega a ser del todo, porque algunos post contienen bordes blancos que quizás desmerecen un poco a este nuevo modo.

En cualquier caso, el blanco de la interfaz se sustituye por un color negro y el texto se convierte en blanco para que pueda ser legible. Este modo de momento no lo vamos a poder disfrutar la mayoría de usuarios, porque los requisitos son un tanto inaccesibles de momento. El requisito más sencillo es el de descargarse la última versión de Instagram, que si no está disponible en Google Play, siempre se puede descargar legalmente desde el repositorio de apps de APK Mirror, a través del siguiente enlace.

El siguiente requisito, a día de hoy, es más difícil de cumplir, ya que debemos contar con Android 10 como sistema operativo. Un sistema que de momento no han recibido la mayoría de móviles del mercado, por lo que aún es para unos pocos privilegiados con los Google Pixel o OnePlus 7, pero dentro de muy poco será para muchos más usuarios. Otra posibilidad es que contemos con un móvil de Samsung y One UI, esta es otra de las alternativas para poder disfrutar de este nuevo modo oscuro. Estas son las condiciones, Android 10 u One UI. En cualquier caso parece que este modo está a punto de llegar a la versión estable para todos los sistemas de Android. Para ello solo faltará que la red social añada un ajuste en el que podamos activar este modo oscuro de manera sencilla y bajo demanda, sin tener que depender de los ajustes previos del sistema operativo. Si eres un afortunado usuarios con Android 10 o One UI, ya puedes disfrutar de este modo y navegar por los feed de una manera mucho más cómoda por las noches.