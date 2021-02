¿En qué consiste el nuevo "modo borracho" de WhatsApp?

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería instantáneas líderes del mercado mundial, ha ido adaptándose a lo largo de los años para ir respondiendo a las diferentes demandas de sus usuarios. Ya sea con la inclusión de nuevas herramientas, como los estados, el modo oscuro o los stickers, o con actualizaciones de diseño y usabilidad, la plataforma ha cambiado muchísimo en la última década, aunque sus fundamentos esenciales se hayan mantenido intactos desde el primer día.

Muchas de estas modificaciones se han producido después de analizar a la competencia o de observar el comportamiento de sus propios usuarios para adaptarse a sus necesidades. En esta ocasión, WhatsApp está preparando una nueva funcionalidad que permitirá a los dueños de dispositivos móviles evitar una situación relativamente común: los embarazosos mensajes enviados bajo los efectos del alcohol.

¿Por qué haría falta un "modo borracho" en WhatsApp?

Es probable que alguna vez hayas escuchado a algún amigo contar la anécdota del día en que envío un mensaje que no debía una noche que se pasó con el alcohol. Con la bebida, mucha gente se desinhibe y termina acordándose de algún conocido al que hace tiempo que no escribe, o de alguna expareja a la que de repente echa de menos.

Lo que muchas veces no se recuerda es que la mayoría de las veces la otra persona seguramente esté durmiendo y directamente no quiera ser molestada, y mucho menos para recibir mensajes ininteligibles que muchas veces no son fáciles de descifrar.

Cuando se dan estas situaciones, es habitual que la persona que manda los mensajes en estado de embriaguez se arrepienta al día siguiente de lo que ha hecho. Por desgracia, lo normal es que un mensaje enviado por WhatsApp a altas horas de la noche sea leído por el receptor antes de que se pueda reaccionar para intentar eliminarlo al día siguiente.

Ahí es donde la inteligencia artificial podría echarnos una mano. Existen pautas de conducta típicas de personas ebrias que se podrían identificar para evitar que se den estas situaciones embarazosas.

Con el nuevo "modo borracho" que WhatsApp prepara, la aplicación podrá detectar cuándo podrías estar escribiendo un mensaje del que quizá te arrepientas mañana. Por supuesto, esta funcionalidad sería totalmente opcional y permitiría varias opciones de configuración para determinar hasta qué punto queremos que se nos restrinja el envío de texto en ese tipo de situaciones. Te mostramos estos posibles ajustes en el vídeo superior.

