WhatsApp prepara un acceso más sencillo a los stickers

Los stickers son un contenido cada vez más popular dentro de la app de mensajería de Facebook, ya que nos ofrecen una forma diferente de expresarnos, en algunos casos incluso con animaciones de lo más divertidas. Y si hay algo de lo que nos podríamos quejar con estas pegatinas, es que el acceso a ellas no es muy sencillo, ya que para poder entrar en el menú de stickers debemos hacerlo antes en otros. Ahora hemos conocido una novedad de la app, que como suele ser habitual está oculta dentro de la app en su versión beta. Gracias a ella sabemos que hay un nuevo icono que nos permitirá acceder directamente a los stickers desde la barra de composición de los mensajes.

¿Cómo cambia este acceso?

Con este nuevo método se van a poder encontrar los stickers más adecuados, y además en el menor tiempo posible. Porque como se ve en la imagen, dependiendo de lo que escribamos, en la barra de composición de mensajes veremos un icono de emoji o de sticker que nos dará acceso a esas pegatias que están relacionadas con el texto. Como veis, se mostrará un icono de sticker, igual al que solemos ver en el teclado cuando de WhatsApp cuando buceamos entre las pegatinas. Por tanto, no habrá que hace como ahora, que tenemos que pulsar primero al icono de emoji y después al de stickers en la parte inferior.

El nuevo icono de stickers | WABetaInfo

Así que no será un icono fijo en esta zona de la aplicación, sino que será más bien un icono dinámico, que irá cambiando de aspecto según se encuentren o no contenidos en forma de sticker o emoji similares al texto que estamos escribiendo. Estas novedades se han dejado ver en la versión 2.21.2.10 de WhatsApp, que una vez más es parte de la versión beta, y que como es habitual mantiene ocultas estas funciones a la espera de que sean liberadas finalmente. Así que WhatsApp está acelerando el ritmo de mejoras relacionado con los stickers, lo que prueba que es un contenido cada vez más popular entre los usaurios de la app.

Una app que como sabéis está pasando por dificultades en las últimas semanas, o al menos esa es la sensación que da. Y es que desde que WhatsApp anunciara las nuevas condiciones de uso, que son de obligada aceptación antes del 8 de febrero para poder seguir utilizando la app. Pero es evidente que el flujo de usuarios desde WhatsApp a las apps de mensajería alternativas, como Telegram o Signal, está llevando a la app de Facebook a recular en su imposición de estos nuevos términos. De hecho, hace unos días conocíamos que estos se iban a retrasar hasta el próximo 15 de mayo, mientras sigue la sangría de usuarios a otras apps, hemos conocido que gobiernos como el indio, uno de los principales mercados de la app, ha exigido que las nuevas condiciones de uso queden en papel mojado.

Y es que estas nuevas condiciones han levantado ampollas entre los usuarios, que han visto cómo tienen que aceptar sí o sí, que sus datos dentro de la app puedan ser cedidos a terceras empresas del grupo Facebook, presuntamente para mejorar la aplicación. Afortunadamente esto no afectará a los usuarios europeos, que por la normativa comunitaria vigente no se van a ver afectados por estas nuevas condiciones, incluso en el caso de que las aceptaran. Recordemos que los datos que se cederían serían todos los que albergamos en la app, a excepción evidentemente de los chats, que están cifrados de extremo a extremo y no son accesibles por parte de Facebook.