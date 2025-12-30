WhatsApp sorprende con un aluvión de funciones para felicitar el Año Nuevo

WhatsApp vuelve a prepararse para su jornada más intensa del año con una serie de novedades pensadas para acompañar la avalancha de mensajes, llamadas y videollamadas que se producen durante la llegada del Año Nuevo.

No es una exageración. En un día normal, la plataforma gestiona más de 100.000 millones de mensajes y alrededor de 2.000 millones de llamadas en todo el mundo. Sin embargo, durante las 24 horas que marcan el cambio de año, esas cifras se disparan.

Todo lo que llega a WhatsApp para final de año

Familias separadas por miles de kilómetros, grupos de amigos organizando cenas de última hora o simples felicitaciones que cruzan continentes convierten a WhatsApp en uno de los principales puntos de encuentro de la noche del 31 de diciembre.

Y Meta nos ofrece unas cuantas novedades. Para ello, ha anunciado una batería de novedades en forma de funciones que podremos utilizar para felicitar a nuestros amigos, familiares y otros seres queridos la llegada de Año Nuevo de la mejor forma posible.

De esta manera, WhatsApp acaba de anunciar que por primera vez podremos usar stickers animados en los estados, además de efectos visuales especiales en videollamadas y reacciones animadas.

Sí, sorpresa por parte de WhatsApp, que ahora nos permite utilizar stickers animados en este formato, con diseños específicos de 2026 pensados para compartir buenos deseos de forma más llamativa. No está claro si esta característica será exclusiva para estos días, o si WhatsApp decidirá mantenerla. Por lo que aprovecha ahora que está disponible, no sea que más adelante la desactiven.

Por otro lado, llega un nuevo paquete de stickers de 2026, diseñado específicamente para felicitar el Año Nuevo con ilustraciones y animaciones de todo tipo. Y lo cierto es que pintan de lo más divertidos. Y, por si no fuera suficiente, a esto se suman los efectos especiales en videollamadas, que permiten añadir fuegos artificiales, confeti y animaciones de estrellas directamente sobre la imagen, perfecto para esas videollamadas en Año Nuevo con la familia.

Por último, y como no podía ser de otra manera, regresa la reacción con confeti animado, que se activa al utilizar el emoji correspondiente al responder a un mensaje. Queda claro que, si vas a utilizar este servicio de mensajería instantánea para felicitar las fiestas a los tuyos, WhatsApp te va a poner las cosas muy fáciles para que cuentes con todo lo necesario para que la entrada de Año Nuevo sea la mejor posible.