La Play Store por fin resolverá uno de sus grandes fallos

Parece que Google está centrándose en mejorar diversos aspectos de lo que es sin duda una de las apps más importantes de nuestros móviles Android. Porque la Play Store es desde luego el centro neurálgico de todo esto, el lugar desde donde salen todas las apps y juegos que le dan vida a nuestro smartphone. Y como es lógico no está exenta de aspectos mejorables. Uno de ellos es precisamente la propia instalación de estas aplicaciones, que no siempre llegan a buen puerto, y de lo que lamentablemente no nos enteramos. A eso le va a poner remedio Google muy pronto.

Nueva función para la instalación de apps

Seguramente os haya pasado más de una vez y de dos, pulsar sobre el botón de instalar una app, o incluso de instalarla en un tercer dispositivo de nuestra cuenta, y no volver a saber nada de ella por la razón que sea. Pues bien, eso está cerca de llegar a su fin, porque Google le va a poner remedio en base a las informaciones que hemos conocido ahora sobre sus versiones previas.

Y es que una vez más ha sido Assemble Debug, uno de los desarrolladores del entorno Android más activo de los últimos meses, quien nos ha desvelado que la aplicación de Google nos enviará una notificación cuando por la razón que sea la app que hemos mandado instalar haya interrumpido precisamente su instalación. Así que no nos volveremos a encontrar con una aplicación perdida por el camino.

Esta nueva funcionalidad se ha visto en la versión 43.5.26-31 de Google Play Store, pero una vez más se encuentra inactiva, por lo que quien la instale no va a recibir todavía estas notificaciones, por tanto, habrá que esperar un tiempo adicional para conocer todos los detalles de esta nueva funcionalidad de Google. Y es que sin duda alguna esto era algo necesario, porque ocurre más veces de lo que no gustaría, la pérdida por el camino de ciertas aplicaciones que no llegan a instalarse, ya sea por un corte en la conexión a Internet, o por otras muchas razones.

De esta manera cuando veamos la notificación, nos preocuparemos por volver a instalarla y comprobar por qué razón esta se cortó en su momento.

Reanudación inteligente

La propia información habla de que esto no solo consistirá en una notificación, sino que una vez que pulsemos sobre ella la app se instalará reanudándola en el mismo lugar donde se había interrumpido. Esto es posible gracias a que la función Smart Resume de Google cuenta con una caché de aplicaciones de hasta 2GB de tamaño, lo que permite mantener la app guardada en ese lugar para cuando sea necesario resumir la instalación.

Lo que es evidente es que con estas nuevas funciones la Play Store va a mejorar uno de los aspectos donde más ha fallado estos años, en la instalación de las apps, que no siempre es tan eficiente como nos gustaría. Como os decíamos, nos tocará esperar todavía para poder disfrutar de ella.