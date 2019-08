Sin duda está siendo un año de turbulencias para Huawei, pero a la vez también está siendo un tiempo de oportunidades y de alternativas a su negocio habitual. Y no solo se ha lanzado definitivamente a desarrollar y hacer realidad su sistema operativo alternativo a Android, sino que también estaría trabajando en una serie de apps que podrían sustituir a las que ahora ofrece Google, y que no tienen alternativa en prácticamente ningún otro fabricante, como es el caso de los mapas de Google Maps, que como mucho tiene competencia con los mapas de Apple. Pues bien, ahora hemos conocido los planes de Huawei para también ofrecer una alternativa de este tipo a la hora de hablar de mapas.

Un kit de desarrollo para tercer, y también para Huawei

Pues bien, Huawei está preparada para lanzar esta alternativa a Google Maps el próximo otoño, en lo que sin duda es una apuesta ambiciosa de los chinos a la hora de no depender de terceros en el desarrollo de su propio software. Huawei ha anunciado oficialmente Map Kit, su alternativa a Google Maps, que contará con una tecnología propia, y que se presentaría oficialmente, con todo detalle, el próximo mes de octubre. De esta manera el servicio de mapas se convertirá en el cuarto más importante del mercado, por detrás de los de Google, Apple o Microsoft.

Google Maps | Pixabay

Huawei no estará sola en el desarrollo de estos mapas, ya que ha contado con la colaboración de la empresa rusa Yandex y de la norteamericana Booking Holdings, gracias a las cuales puede obtener toda la información de mapas que alimentará a esta herramienta del gigante chino. Esta herramienta estará operativa en 150 países, entre ellos España, y además estará disponible en 40 idiomas, entre ellos el español. Por tanto estamos ante una herramienta con ánimo de ser global y no quedarse solo para el mercado chino, como cabría esperar en un principio. En si no se trata de una aplicación, sino de un servicio de mapas que podrían utilizar terceros o la propia firma china para ofrecer servicios de mapas.

Huawei Mate 20 Pro | Huawei

Estos contarían también con información en tiempo real del tráfico, o incluso indicaciones en realidad aumentada, como las que ha estrenado ahora Google. Por tanto se trata de una base y herramienta para que poco a poco puedan llegar estos servicios de mapas basados en la herramienta de Huawei al mercado. Evidentemente todos esperamos que Huawei estrene pronto su propia app de mapas nativa, mientras que serán terceros desarrolladores los que podrían enriquecer el ecosistema de mapas con nuevas apps y complementos para la propia herramienta de Huawei.

Sin duda de esta manera se confirma que la firma china sigue trabajando en no depender de terceras empresas a la hora de ofrecer a sus usuarios una buena experiencia de uso. Al fin y al cabo la amenaza del veto está ahí, y evidentemente los chinos deben estar preparados para volar sin Google aunque ahora mismo no lo necesiten, pero nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro.