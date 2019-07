La aplicación de mapas de Google Maps se ha convertido en toda una navaja suiza de los viajes y la planificación. Gracias a la app de Google podemos conocer todos los detalles acerca de todo lo que nos rodea desde nuestra ubicación, tanto la actual como en el destino. Y también ofrece importante información cuando alguien comparte con nosotros su ubicación en la app de Google. Esta y otras informaciones se pueden compartir dentro de la app con una precisión asombrosa. Todo gracias a esa función de compartir la ubicación de la aplicación, que vamos a ver ahora.

Así puedes saber exactamente dónde está

Cuando alguien nos comparte la ubicación en tiempo real dentro de la aplicación, podemos seguirle desde el mismo momento en que lo hace en tiempo real el lugar donde se encuentra. Y dentro de esta función, hay algunas características que hacen de esta herramienta de Google Maps algo único. Por un lado podemos saber exactamente en el momento que va a llegar esta persona a su destino, que normalmente será el mismo lugar donde nos encontramos nosotros.

Ahí se muestra la miniatura del lugar exacto donde se encuentra | Tecnoxplora

Por un lado podemos saber fácilmente la hora de llegada de esa persona al destino, si lo estamos viendo en el móvil es una información que aparece justo debajo del nombre de esa persona y la dirección de su destino. Además a su lado tenemos un botón para pulsar cómo llegar y obtener indicaciones sobre la manera en que podemos llegar a ese sitio. En el caso de la versión de sobremesa, desde el navegador web, si pulsamos sobre el icono con la foto de la persona que ha compartido la ubicación con nosotros, veremos directamente la hora de llegada. Aunque una de las cosas más sorprendentes es la de poder ver el punto exacto de la carretera donde se encuentra esa persona. Y no lo decimos porque lo veamos en el mapa, con la ubicación exacta de su icono. Sino porque es posible además ver una imagen del lugar por donde transita en ese momento. Podemos verlo solo en la versión de sobremesa, desde un navegador web como Chrome. Porque en la parte superior izquierda podemos ver una miniatura del lugar exacto donde se encuentra, una miniatura de Street View que nos ayuda a ubicar mejor a la persona. Esa miniatura se muestra justo detrás de la imagen de perfil de la persona que ha compartido con nosotros la ubicación.

Puedo deciros que la precisión es máxima, ya que he podido comunicarme con esta persona y justo se encontraba en el lugar que mostraba la fotografía de Street View en ese momento. Por supuesto no se trata de ver una imagen real de esa persona conduciendo por un determinado lugar, sino una imagen tomada por Google en ese mismo sitio que nos permite identificar rápidamente dónde se encuentra esa persona en ese momento. Una de esas funciones a las que no les das su verdadera importancia hasta que te ves utilizándolas como en este caso. Otra demostración del nivel de detalle que ya alcanza Google en sus aplicaciones y herramientas.