TikTok es una de las redes sociales que más crecimiento han tenido en los últimos tiempos, con un año 2019 estelar donde se colocó entre las apps más descargadas del mundo. Tanto en iPhone como en Android, lo que le supuso multiplicar sus expectativas de negocio de cara a los próximos tiempos.

Y claro, cuando uno sobresale tanto y se convierte en el rival a batir, no solo los usuarios colapsan tus páginas sino que el lado oscuro de internet pone sus ojos en tus vídeos de apenas 60 segundos. Así que es normal (si es que podemos entenderlo así) que en el momento en el que te conviertes en un lugar donde se concentran millones de participantes, los hackers busquen ganancias intentando servirse de ese éxito.

Y ha ocurrido, aunque seguramente de la manera que nadie esperaba porque lo que ha ocurrido es que dos hackers han conseguido colársela a TikTok para que, con la excusa de ofrecer contenidos basados verificados sobre la crisis del Covid-19, muestren contenidos fake. Eso sí, por suerte, estos dos piratas no buscaban ganar dinero, sino dar a conocer esta peligrosa vulnerabilidad.

Cuentas falsas en vez de verificadas

Han sido dos investigadores de iOS que se autodenominan Mysk, los que han dado la voz de alarma ante un exploit que afecta a Tiktok y que les ha permitido aprovechar una vulnerabilidad en la red social que les ha dejado intercambiar vídeos de cuentas verificadas con otras falsas para mostrárselos a todos los usuarios presentes dentro de una misma red local.

We tricked #TikTok to connect to our fake server. We hijacked the timeline so the app shows spam videos about #COVID19#Security #Cybersecurity #Hacking

