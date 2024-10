Google TV Streamer: así puedes encender y apagar bombillas desde tu TV

Dentro de poco el Chromecast de Google tal y como conocemos parará a la historia, dejando el camino libre al nuevo Google TV Streamer. Además de las funciones de su predecesor incluye una nueva con la que se convertirá en el centro de control de tu hogar inteligente.

Controla tus dispositivos desde la pantalla del televisor

El Google TV streamer es algo más que un simple dispositivo Dongle, además de un nuevo diseño con el cual podremos colocarlos sobre cualquier superficie, también ha cambiado por dentro convirtiéndose en un centro de control tanto para el entretenimiento como de los dispositivos de nuestro hogar.

Centro de control de tu hogar inteligente | Google

La integración tanto de Google home como de Matter permite controlar todos los dispositivos conectados, al mismo tiempo que elegimos como pasar la tarde disfrutando de nuestros contenidos preferidos en Streaming. Gracias a estos todos los dispositivos de nuestro hogar trabajan en equipo, asegurándonos un menor tiempo de respuesta. Y todo desde la pantalla más grande que tenemos en nuestro hogar, la de nuestro televisor. Desde el centro de control de la casa podemos llevar todo tipo de actividades.

Para ello, accediendo a la pantalla principal de TV Streamer.

Desde el menú de la parte superior de la pantalla, nos deslizamos hacia la derecha, donde se encuentra el icono de la rueda dentada y nuestra foto de perfil, encontramos una serie de opciones de configuración.

Además de la tarjeta con el nombre "Google Home"

Selecciona dónde está para acceder a los dispositivos de tu casa inteligente.

Desde aquí tenemos acceso a cualquier dispositivo compatible, desde una simple bombilla, hasta poder ver las imágenes enviadas por nuestras cámaras de seguridad y todo sin movernos del sillón.

Además, no solo podemos ver los dispositivos conectados, sino que también podemos interactuar con ellos, encendiendo y apagándose simplemente pulsando un botón de su mando a distancia.

Desde el televisor tendrás acceso a los diferentes dispositivos de tu hogar conectado, estos se agrupan por categorías como iluminación o climatización entre otras, y dentro de estos apartados, encontramos los dispositivos organizados por habitaciones de forma que es mucho más sencillo gestionar la iluminación de una estancia. Encendiendo o apagando de forma individualizada o en conjunto, simplemente accionando el botón adecuado en cada momento.

Por el momento, solo podemos controlar los dispositivos añadidos al hogar al en que se encuentra el TV streamer, no pudiendo controlar ni acceder a otras casas en caso de tenerlas. Del mismo modo que por el momento, no podemos usar esta funcionalidad para añadir dispositivos, algo que tendremo1s que seguir haciendo con Matter y Google home. Aunque una vez añadidos, si podremos controlarlos directamente desde la pantalla de nuestro televisor. Ni tampoco eliminar los que ya no sean necesarios.

Esperamos que esto sea solo la punta de iceberg y que, con el paso del tiempo, se van integrando nuevas funciones que permitan tomar el control integral no solo sobre la casa en cuestión, sino de todos nuestros dispositivos y nuestras casas. Ampliando así su radio de acción.