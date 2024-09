El nuevo panel de control de Google TV no es tan completo como esperábamos

La semana pasada llegaba a las tiendas el nuevo Google TV Streamer, el nuevo dispositivo de streaming de Google que ha venido para sustituir a los legendarios Chromecast. Este viene con una nueva versión de Google TV plagada de novedades, aunque en esta ocasión, a diferencia de lo que se pensaba en un primer momento, no se trata de una versión exclusiva de los nuevos Streamer, sino que ha llegado también a los antiguos Chromecast, o lo va a hacer, y también a algunas Smart TV más modernas. Y una de las grandes novedades de esta nueva versión del sistema operativo ha tenido que ver precisamente con el panel de control del sistema, que incluía nuevos controles del hogar conectado, aunque parece que se ha implementado de forma errática.

Los accesos no son todo lo interactivos que se esperaba

Eso el menos es lo que han experimentado aquellos que han probado ya la nueva versión del sistema operativo de Google. Como os hemos venido contando en las últimas semanas, este destaca por unos nuevos accesos directos en el panel de control lateral, el que aparece en el lado derecho de la pantalla. Y hasta aquí todo bien, quienes han visto la actualización han comprobado que sus dispositivos inteligentes asociados al hogar de su cuenta de Gmail han aparecido en este panel de control, al menos los compatibles.

Pero la decepción ha venido por el grado de interacción que se puede llegar a alcanzar con estos botones. Básicamente, el diseño y la disposición de los dispositivos nos hace creer que estamos ante un pequeño Google Home, pero no es así para nada. Porque lo más que podemos llegar a interactuar con un dispositivo es para aumentar o disminuir parámetros. Esto quiere decir que en una bombilla podrás subir o bajar la intensidad de la luz, o podrás encenderla y apagarla.

No se puede cambiar de color, y en otros dispositivos ocurre prácticamente lo mismo, solo se pueden encender y apagar, y muchas funciones intermedias que nos permiten personalizar la experiencia aquí no están disponibles a diferencia de como sí se encuentran en la versión para la app móvil. A ver, esto no es ni mucho menos un drama, faltaría más, pero sí que causa cierta decepción a quienes esperaban que en este panel lateral de control se iban a encontrar prácticamente con una réplica de Google Home.

Pero es que tan siquiera esta app es perfecta ni mucho menos en este aspecto. Así que habrá que tomárselo como un punto de partida para una función que nos va a ofrecer sin duda multitud de novedades a lo largo de los próximos meses, y que probablemente vea muy pulida su actividad. Veremos cómo se comporta con otros elementos más complejos, como las cámaras de vigilancia Wifi, que también son compatibles con estos nuevos controles laterales del panel del sistema.