Google One: averigua si tus datos personales están en la Deep Web con esta herramienta

La privacidad y la privacidad de nuestros datos es algo que preocupa cada vez más a los usuarios de Internet. Conocer cuanta información nuestra hay en la red, puede ser una forma de controlar el uso de esta. De manera que, si se ha convertido en una de tus preocupaciones, puedes monitorizar la Dark Web en busca de tu información, te contamos cómo.

Descubre cuánto sabe de ti Internet

Nuestros datos son muy valiosos, sobre todo para los ciberdelincuentes, estos trafican con ellos para su beneficio propio. Es por ello que debemos evitar en la medida de lo posible que nuestros datos circulen sin control por Internet. Por lo que podemos realizar búsquedas exhaustivas de estos y saber dónde se encuentran y por quien han sido utilizados. Si eres usuario de Google Drive, te va a ser muy sencillo hacerlo, ya que uno de los servicios que incluye es la posibilidad de monitorizar la Dark Web para encontrar nuestra información. Para empezar a hacerlo debemos acceder a través de la página web del servicio.

Monitorizando la dark web | TecnoXplora

Podemos comenzar monitorizando nuestro correo electrónico y podemos añadir otros datos como tu nombre, la fecha de tu nacimiento, el número de teléfono, así como nombres de usuario, contraseñas, tu sexo, entre otros datos. De manera que, si nuestra información está siendo comprometida, recibiremos una notificación y podremos tomar medidas al respecto. Tenemos la opción de dejar las directrices a seguir en tal caso. Una vez que hemos incluido los datos que queremos comprobar en la Dark Web, comienza el proceso de búsqueda y una vez terminado, tendremos acceso al resumen con los resultados. En el que podemos conocer el número de veces que se han filtrado tus datos a través de brechas de seguridad. Así como todos los pormenores de este hecho, desde aquí podemos tomar las medidas que creamos oportunas para protegernos.

Resumen de la monitorización | TecnoXplora

Desde aquí también podemos cambiar los ajustes, añadiendo o quitando tipos de información a la hora de realizar la búsqueda, esto lo hacemos “editando nuestro perfil de monitorización”. En los que podemos añadir otros datos como el número de teléfono. Conocer todos estos detalles acerca de nuestra información es muy importante, ya que es la única forma que tenemos de conocer el alcance de las filtraciones y la cantidad de información circula por internet y en manos de quien está.

Otras formas de mantenernos a salvo es no compartiendo estos datos a través de enlaces que resultan sospechosos y estar muy atentos a las señales. Constantemente nos encontramos con campañas de phishing cuyo único propósito es hacerse con nuestros datos. Por lo que debemos extremar la precaución y no ponérselo fácil a los ciberdelincuentes. Otra forma de evitar las posibles brechas de seguridad es mantener nuestros dispositivos y aplicaciones actualizados y hacer comprobaciones rutinarias. Seguir estos sencillos consejos nos puede evitar más de un quebradero de cabeza. Aunque la mayoría de los usuarios le dan mucha importancia, lo cierto es que no debemos bajar la guardia en ningún momento.