Google se carga una de las funciones más recientes de Files

La aplicación de almacenamiento de Google es una de las más utilizadas por los usuarios de Android, ya que es una de las que suele llegar preinstalada al grueso de estos terminales. Eso sí, hay que reconocer que también es una app muy útil, y por tanto tiene sentido esa popularidad. Aunque como suele ser habitual, por muy populares que sean, a veces ven cómo algunas funciones nuevas no terminan de cuajar y se suelen eliminar poco después. Y este es uno de esos casos, ya que estamos viendo cómo una función con poco más de un año de vida, va a desaparecer dentro de muy poco.

Desaparecerá la pestaña de documentos importantes

Esta pestaña había aparecido más o menos hace un año, y en ella se almacenaban los contenidos más importantes guardados en nuestro teléfono. Es una función especialmente útil para almacenar documentos de identidad, que la propia aplicación se encarga de reconocer y guardar en esta sección. Se da la curiosidad que esta función había sido básicamente una prueba en India, donde estos documentos oficiales parece que estaban soportados gubernamentalmente mediante un servicio especial.

A pesar de ello, ahora desde 9to5Google han podido acceder a los entresijos de la aplicación para encontrar una línea de código reveladora. Básicamente lo que dice ese texto descubierto ahora es que la pestaña Importante dentro de la app Files dejará de estar disponible el próximo 15 de febrero. Y advierten de que todos los documentos que haya guardados en esa pestaña de Importante serán borrados desde ese mismo día.

Por tanto, nos advierten de que será mejor hacer una copia de seguridad de ella para que en ese momento a mediados de febrero no nos quedemos sin estos ficheros, porque según Google, todo ese contendido se perderá de forma permanente. Quienes hayan usado esta pestaña durnate este tiempo no obstante recibirán notificaciones acerca de este evento, para que no se les pase hacer la copia de seguridad.

Así que es una función que en occidente solo ha llegado de manera limitada a algunos usuarios, y que por tanto ha muerto antes incluso de haber sido distribuida ampliamente a nivel global. Esta pestaña de documentos importantes se había integrado en la parte inferior de la interfaz de la aplicación, entre los botones de limpiar y explorar, y por tanto, la aplicación serguirá mostrando solo tres funciones como hasta ahora en la gran mayoría de países, solo con las de limpiar, explorar y Nearby.

Así que una nueva muestra de que no todo aquello que se prueba por parte de las tecnológicas termina siendo una realidad, y es que como en este caso, quizás no se trate de funciones verdaderamente esenciales y necesarias para el grueso de los usuarios móviles. No hay que descartar no obstante que esta función termine llegando de otra forma diferente, con un nombre distinto y una funcionalidad optimizada para que sea más sencillo utilizarlas.