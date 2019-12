La aplicación de mapas de Google es nuestra fiel compañera cuando se trata de guiarnos en cualquier itinerario, ya sea de viaje o al trabajo todos los días. Las indicaciones de la aplicación no solo nos llevan a nuestro destino, sino que además lo hacen siempre en el menor tiempo posible, porque gracias a la información en tiempo real con la que cuentan la app sobre el tráfico, nos indica siempre la mejor ruta para llegar rápidamente. Hoy nos hemos fijado en algunos detalles que aparecen ahora cuando estamos en pleno trayecto, para mejorar la comprensión de las diferentes indicaciones del itinerario.

Nuevos iconos para saber hacia dónde hay que ir

Ya de por si la navegación en los mapas de Google es bastante completa, porque no solo recibimos indicaciones mediante comandos de voz, sino que además en el mapa se muestra el itinerario resaltado. Pero hay veces que no siempre podemos comprender cuál es exactamente el siguiente movimiento que tenemos que hacer al volante, sobre todo en las rotondas, que son uno de esos lugares donde tendemos más a perder el itinerario. O bien porque eso de coger la segunda o tercera salida es algo que no termina de estar claro, o bien porque en el propio dibujo del mapa, según la orientación en que ese muestre, no termina tampoco de estar demasiado claro.

Indicando la salida de la rotonda | Tecnoxplora

Ahora hemos visto nuevos iconos que hacen un poco más sencilla la navegación. Como el que se puede ver en la imagen adjunta, y que nos muestra la salida exacta de la rotonda que debemos coger. Un icono que además aparece sobre la misma rotonda en el mapa, y como podéis observar, perfectamente orientada con el sentido de la circulación que estamos llevando. Por tanto, es una información adicional que nos permite posicionarnos mejor en el mapa, y saber de manera más sencilla hacia dónde debemos dirigirnos después. Un icono que aunque se muestra en la pastilla superior izquierda de color verde, también podemos encontrarla sobre el mismo mapa.

Pueden parecer elementos redundantes, pero cuando vamos al volante no hay información que nos sobre. Por tanto es una característica que sin duda nos va a ayudar a comprender mejor los mapas, algo que lamentablemente no siempre es posible tal y como nos gustaría. No hay que hacer nada especial para que aparezcan estas indicaciones en Google Maps, de hecho aparecen de forma proactiva en el mapa para ayudarnos a orientarnos mejor. Poco a poco Google va consiguiendo una herramienta cada vez más completa que sobre todo cumple con su cometido, llevarnos a nuestro destino en las mejores condiciones de la forma más segura y rápida posible.

Un Google Maps que además de indicarnos, cada vez se parece más a una red social, con la inclusión de un perfil público personal e incluso se asemeja a una app de mensajería, con los mensajes que podremos enviar a Guías Locales y a empresas. En definitiva, una app esencial para movernos por cualquier lugar con total soltura, sin importar si ya hemos estado antes o no.